"El show del infarto": Luis Ventura, polémico sobre la internación de Jorge Rial

La semana pasada, la internación de Jorge Rial en una clínica de Bogotá a causa de un infarto masivo de miocardio puso al periodista en las primeras planas de todos los medios. Sin embargo, con el periodista ya dado de alta, Luis Ventura salió a criticar la manera en la que se trató la noticia en los medios.

El fin de semana, Luis Ventura publicó un polémico editorial en el diario Crónica titulado El show del infarto, en el que volcó duros comentarios respecto al tratamiento de la información sobre la salud de Rial por parte de los medios en los que trabaja el periodista.

Allí, Ventura contó cómo Morena se comunicó con él desde el aeropuerto, donde estaba con su hermana Rocío a punto de embarcar hacia Colombia para ver a su padre, y cómo le pidió que no diga nada acerca de la salud de su excompañero de Intrusos.

EL DEMOLEDOR ALEGATO DE LUIS VENTURA SOBRE LA INTERNACIÓN DE JORGE RIAL A RAÍZ DE UN INFARTO

En el editorial, Ventura contó hasta qué punto decidió respetar el pedido de Rocío, que omitió decir algo a en el especial de Secretos Verdaderos que tenía al aire esa misma noche. Sin embargo, asistió azorado al “show” que montó la señal C5N, donde trabaja Rial, en torno a la salud del conductor, con médicos y móviles transmitiendo las 24 horas desde Bogotá.

Este lunes en A la tarde, Ventura volvió a hablar al respecto y se refirió al asunto. “Pudiendo aprovechar la situación para mi programa, pensé que el silencio era lo más sano, sobre todo por las dos hijas que viajaban a Bogotá a ver su padre que, según me dijeron, estaba muriéndose intubado”, comenzó diciendo Ventura.

“Me guardé y cuando terminó el programa, abrí el celular y vi una catarata de informaciones diciendo que Rial se había infartado y estaba internado, peleando con la muerte. Pasadas esas horas leí información que decía que había estado 10 minutos muerto”, recordó Luis.

LUIS VENTURA, MUY CRÍTICO CON LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDÓ ACERCA DE LA SALUD DE JORGE RIAL

“Cuando me quise interiorizar, empecé a escuchar móviles desde Bogotá pintando una situación dramática, no avalada por el sanatorio. Nunca más recibí una comunicación de parte de alguien”, agregó el panelista, haciendo cargo a la familia y a los allegados a su amigo.

“Lo único que vi fueron móviles del canal donde trabaja Rial y después empecé alegremente a leer comunicaciones por vías digitales, redes con fotitos de adentro (de la clínica) tomando café, que estaba mejor, hasta con un dejo poético; y me di cuenta de que estábamos ingresando a un show”, concluyó el periodista.

“No digo que esté mal, y hasta me pone contento por él y su familia, si esto sirve para que Rial supere esta situación. Lo que digo es que no generemos una situación dramática sobre algo que no lo es naturalmente”, dijo, y puso como ejemplo la transmisión que hizo Fernando Peña hace más de una década de la cruel enfermedad que le quitó la vida.

“Muchas veces, la enfermedad es un show que los medios utilizan. Ahora, una cosa es el show que hacés en los medios, que comercialmente te conviene, y otra es la comunicación con la gente que te quiere. No podés angustiar a una hija y a un (ex) amigo para que la pasen mal porque vos te estás muriendo o estuviste muerto 10 minutos”, puntualizó Ventura, muy crítico.

Finalmente, Luis Ventura se mostró agradecido de que Rial esté mejor y haya sido dado de alta, pero “no deja de costado que en todo esto hubo una parafernalia comercial que vendió una historia que no sabe si fue tal o un show”.