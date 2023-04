Sandra Villarruel opinó sobre el rol de Darío Barassi en ATAV 2: "Es el calco de Jorge Porcel"

Argentina, tierra de amor y venganza 2 (ATAV 2) se estrenó este lunes con la presencia de Darío Barassi en el rol de un capocómico que tiene un trato polémico con las vedettes que lo acompañan, en especial Ana (Justina Bustos) a quien no para de criticarle su físico.

En este sentido, Sandra Villarruel opinó sobre el trabajo de Barassi, que interpreta a Ricardo Hills en la tira de eltrece y lo calificó de “un calco” del conductor de Las gatitas y ratones de Porcel, el ciclo en el que ella se lucía todos los jueves a la noche.

“El personaje de Barassi es un calco de Porcel, yo recuerdo que por mi personalidad conmigo no se zarpaban mucho, pero sí veía la violencia contra mis compañeras. Recuerdo el maltrato sufrido por Yuyito González, la basureaban de arriba abajo”, relató Sandra en Por si las moscas.

SANDRA VILLARRUEL RECORDÓ EL MALTRATO AL QUE SOMETÍA JORGE PORCEL A SUS VEDETTES

“Yo recuerdo estar haciendo los monólogos con Porcel, que hablaba de mi cola y me sentía incómoda. Sentía la degradación. Era normal que se rieran de nosotras, y que herirnos, y reírse de nuestro físico fuera parte del humor Es claro que los violentos eligen bien dónde meterse”, reflexionó Villarruel en comunicación con Moskita Muerta y Nilda Sarli, antes de recordar una situación similar que le ocurrió a ella aunque en otro ciclo picaresco.

“A mí me pasó que, actuando en un programa cómico, pasamos una escena que yo respondí al final en el corte y como los cómicos se enfurecían si les sacabas los remates, cuando lo pasaron por la tele, me borraron”, recordó la exvedette en el ciclo de La Once/Diez.

Asimismo, Sandra recordó cómo comenzó su retiro de las plumas en 1989. “Cuando empezó a cambiar el humor, y se visibilizó lo que era abuso, lo que estaba mal, los temas en agenda, yo me fui deconstruyendo; y fue automático que ‘la bebota’ me haga ruido. Como yo elijo que me interpele lo nuevo, elegí soltar el pasado”, explicó.

“Todo estaba permitido en ese momento. Siendo parte de eso, hoy en día reconozco que agradezco que haya rechazo por esa época”, cerró Sandra.

Escuchá la entrevista completa a Sandra aquí: