Rusherking habló del morbo que generó el reencuentro con María Becerra: "Nosotros terminamos mal, pero hoy tenemos la mejor"

A fines de 2021, María Becerra y Rusherking terminaron su noviazgo sin eludir el conflicto. Sin embargo, el tiempo pasó y la expareja dejó atrás las diferencias.

Un ejemplo de la armoniosa relación que hoy mantienen los cantantes fue el reciente lanzamiento de Los del Espacio, canción en la que pudieron trabajar juntos con la clara premisa de "hacer historia" de la mano de sus amigos Duki, Emilia Mernes, Lit Killah, Tiago PZK y FMK.

Invitado a Red Flag, el programa que conduce Grego Rossello en Luzu TV, Rusherking habló de su actual relación con María y del morbo que generó en la gente su reencuentro.

"No queríamos que la noticia esté con el enfoque amarillista de María y Rusher volvieron a hacer una canción juntos... Es el morbo de la gente".

"Todos estuvimos de acuerdo en hacer la canción juntos. Fue un tema que hablamos con María porque, como se sabe, nosotros terminamos medio mal la relación. Son cosas de wachines, de inmaduros. Pero pasó el tiempo, hablamos y tenemos la mejor", afirmó el joven cantante.

RUSHERKING HABLÓ DEL MORBO QUE GENERÓ SU REENCUENTRO CON MARÍA BECERRA

Al frente de Red Flag, Grego Rossello le preguntó sin filtros a Rusher si era consciente de que no se hablaría solamente de la canción de Los del Espacio, dado que el acercamiento con María Becerra no iba a pasar inadvertido, y el ex de China Suárez asintió.

"Entendiás también que había algo a favor en el tema, lo del morbo amarillista. Porque se habló mucho del tema, pero también de que ustedes dos estaban en el mismo lugar", le comentó Grego a Rusher.

"Nosotros terminamos medio mal la relación. Son cosas de wachines, de inmaduros. Pero pasó el tiempo, hablamos y tenemos la mejor".

Serio, el cantante contestó: "Es el morbo de la gente. Desde un primer momento sabíamos que iba a pasar eso y dijimos 'vamos a aceptarlo, es así'. Pero la realidad es que el enfoque nuestro está en la canción y en que nos hayamos juntado Los del Espacio de nuevo".

"No queríamos que la noticia esté con el enfoque amarillista de María y Rusher volvieron a hacer una canción juntos. Nuestro enfoque fue 'vamos a hacer una canción Los del espacio'", concluyó Rusher, dando detalles de su reencuentro profesional con María.

RUSHERKING LANZARÁ SU NUEVO ÁLBUM

A pocos días del lanzamiento de Los del Espacio, canción que bate récords en YouTube y Spotify, Rusherking contó en Luzu Tv que en el mes de junio lanzará su nuevo trabajo discográfico.

El cantante santiagueño anticipó que la totalidad del trabajo que saldrá a la luz está compuesto por canciones inéditas.