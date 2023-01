Romina Uhrig, a corazón abierto sobre su situación económica y sus hijas: "No quiero depender más"

La historia de vida de Romina Uhrig (34) salió a la luz a raíz de una charla que tuvo dentro de Gran Hermano 2022 con Lucila la Tora Villar, y en la que contó los motivos de su separación de Walter Festa, el padre de sus dos hijas.

"Me encantaría poder darle todo yo a las nenas, no depender todos los meses. Es un sufrimiento", reconoció la ex diputada nacional, orinuda del humilde barrio Cuartel Quinto, en relación a la ilusión de ganar los más de 15 millones de pesos que entrega el reality al ganador.

Entonces, descartó que el ex intendente de Moreno asuma mayor responsabilidad: "Yo quiero que las nenas estén más conmigo, no quiero que estén más con él. No quiero más estar dependiendo, ojalá que lo pueda hacer yo. Esa fue una de las causas de la separación, por tema de guita. No llegábamos a pagar las cuentas. No por un engaño".

Tras dejar ambos la función pública en diciembre de 2021, la situación se desmadró: "Pasamos de pagar las cuentas, irnos de vacaciones, de tener un laburo bien, a que de repente se bajó el laburo. La plata que él venía invirtiendo y venía bien, de pronto, se perdió toda. Decayó. Eso también fue parte de nuestra separación"

"No podía pagar la obra social y me tuve que cambiar. No pudimos hacer la casa en el terreno que teníamos. El colegio de las nenas, que me llamaban que tenía que pagar. En vez de superarlo juntos… No se pudo", concluyó Romina Uhrig al tiempo que afirmó que para subsistir hacía "uñas hasta las 12 de la noche".

EL EX MARIDO DE ROMINA UHRIG, WALTER FESTA, ELOGIÓ SU JUEGO EN GRAN HERMANO 2022

A fines del año pasado, Walter Festa, el exmarido de Romina Uhrig, había elogiado la estrategia de la participante de Gran Hermano 2022.

"​La veo natural y genuina, es un buen juego el que hace", había comentado en A la Barbarossa.

"Estamos acostumbrados a las críticas. Romi cumple su sueño y la acompañamos desde el primer momento. Estamos muy felices. Lo que digan los demás duele y no se dan cuenta el daño que hacen, pero ya hemos tenido batallas así", concluyó Walter Festa sobre Romina Uhrig.