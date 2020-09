Romina Manguel, contra los prejuicios, apuesta al amor con un hombre veinte años menor: "A mi mamá no le gustó nada"

Hace dos años Romina Manguel (47) se divorció de su marido, el papá de sus hijas, y ahora compartió el gran momento que vive porque está en pareja con un periodista veinte años menor que ella, lejos de los prejuicios que aún existen sobre las diferencia de edad, en especial cuando es mayor la mujer.

“A mí mamá no le gustó nada. No le gusta que hable del tema, no entiende por qué lo tengo que contar. Entiende que termino exponiendo de alguna manera a mis hijas”, aseguró la periodista de A24 a Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"No me da vergüenza lo que me pasa, me da vergüenza estar hablando de cuestiones de mi vida". G-plus

También Romina se refirió a los cuestionamientos que aun existen sobre las mujeres que empiezan una relación con alguien más joven: “Mi amigo Alejandro Fantino está con Coni y me decía ‘nos llevamos la misma edad y nadie me preguntó’. Yo lo viví con naturalidad, no estaba pensando en la edad. Creo que pasó un tiempo hasta que nos dijimos los años. Por supuesto, sabía que yo era más grande”, aseveró.

"A mis hijas les molesta más el hecho de que una esté con alguien que el tema de la edad que tenga. Para mis hijas, que son chicas, alguien de 20 años es un viejo". G-plus

“No me da vergüenza lo que me pasa, me da vergüenza estar hablando de cuestiones de mi vida”, dijo, además de hablar de la reacción que tuvieron sus hijas. “Les molesta más el hecho de que una esté con alguien que el tema de la edad que tenga. Para mis hijas, que son chicas, alguien de 20 años es un viejo. Igual no lo conocen”, contó.

"Estoy muy enamorada, no me había pasado y está bueno en este momento tan horrible. Pasaron dos años desde que yo me separé y me rearmé". G-plus

“Estoy muy enamorada, no me había pasado y está bueno en este momento tan horrible. Pasaron dos años desde que yo me separé y me rearmé. En el medio, pasaron un montón de cosas en el trabajo que también fueron bastante desgastantes. Está bueno enamorarse. Yo venía bastante escéptica con el tema. Por supuesto que una se arregla sola en un montón de cosas, pero está bueno tener a alguien en quien recostarte un poco, no me parece que esté mal necesitar”, cerró Romina Manguel, feliz.