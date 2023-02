Romina de Gran Hermano hizo íntimas declaraciones cuando le preguntaron si el tamaño importa

En el Día de San Valentín, Romina Uhrig, Nacho Castañares, Julieta Poggio, Daniela Celis, Camila Lattanzio, Marcos Ginocchio y La Tora Villar respondieron preguntas súper íntimas en Gran Hermano.

En ese contexto, a la exdiputada le preguntaron si "el tamaño importa" y Romina, tras asegurar que no, contó que tuvo un novio poco dotado, pero con quien mejor la pasó en la intimidad.

ROMINA UHRIG CONTÓ INTIMIDADES DE UN ROMANCE

Julieta: -¿El tamaño importa?

La Tora: -Para mí sí. Estuve con alguien que tenía micro pene y era horrible. La pasé muy mal. Tenía que fingir.

Julieta: -Algunos dicen que es según como lo use…

Romina: -Yo tuve un novio que la tenía muy chiquitita, no sé si micro, pero era chiquitito, como un dedito. A mí me encantó. Rebien. Fue una de las personas que más me gustó.

Julieta: -¿Tuviste otro así?

Romina: -No, no. Digo que fue una de las personas, en el sexo, con la que más me gustó estar y creo que la tenía así (mostró un dedo). Yo tenía mucha piel. Fue mi novio.