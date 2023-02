El romántico pedido de Mimi a Fernando Carrillo en El Hotel de los Famosos 2: "Dame un besito"

Desde que se conocieron en El Hotel de los Famosos 2, Mimi Alvarado y Fernando Carrillo se mostraron muy cómplices y a puro mimo frente a sus compañeros en el reality de eltrece. Y esta historia parece ir por más.

Así quedó demostrado luego de que la participante le hiciera un romántico pedido al actor después del desafío del día por el que terminó con barro en todo el cuerpo.

“Dame un besito. Dame un besito en la mejilla”, atinó a decir Mimi, entre risas, mientras Carrillo le secaba la cara con una toalla celeste.

“Ya, Sor María”, respondió Fernando, accediendo al pedido de la pareja de Luciano “El Tirri”, quien no dudó en responder con un cariñoso gesto que sigue alimentando rumores de acercamiento entre ellos.

¡Epa!

TENSO CARA A CARA DE FERNANDO CARRILLO CON JUANMA MARTINO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de haber protagonizado varios cruces con sus compañeros en El Hotel de los Famosos 2, Fernando Carrillo volvió a convertirse en noticia después de haber mantenido un tenso cara a cara a con Juan Manuel Martino.

“A mí, por ejemplo, no me gusta que usted se siente en la mesa sin camisa. Eso me parece de muy mala educación, Juani”, comenzó diciendo el actor en el reality de eltrece, quien encaró al hermano de Majo Martino.

“Mi padre me decía a mí siempre ‘vaya a ponerse la camisa’, porque hacer eso es de mala educación”, insistió Carillo, dejando en claro la incomodidad que le hizo sentir el joven en la casa en la que conviven.

Tras escucharlo, Juan recogió el guante y respondió, tajante: “Pero, ¿no era que nos podíamos desnudar y todo? ¡Usted se baña desnudo con el instrumento colgando! ¿Por qué yo no puedo estar en la mesa sin remera en una casa de verano?”.

¡Qué momento!