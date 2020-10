Rodrigo Vagoneta reveló el fuerte motivo que lo llevó a dejar el alcohol: "Tenía miedo de que se me caiga mi hijo"

En cuarentena Rodrigo Vagoneta realiza apariciones diarias en Bienvenidos a bordo, donde hace reír a los televidentes junto a Guido Kaczka, lejos del drama que sufrió con el alcohol durante años. Este domingo el humorista compartió la mesaza de Almorzando con Mirtha Legrand y contó cómo la llegada de su hijo le cambió la vida, al punto de hacerlo abandonar el alcohol.

Juana Viale le recordó al humorista que hace tiempo que dejó atrás la adicción, y él contó cómo lo logró. "Hace cuatro años que no consumo una gota de alcoho (...). Por suerte tuve la gracia de Dios de poder salir de eso porque estaba atado y ya no era feliz", reveló Rodrigo Rodríguez, verdadero nombre del actor.

Asimismo, el cómico contó que acudía a la bebida cada vez que necesitaba darse coraje en el escenario, o en presentaciones, o simplemente para dormir. "Fui a una asociación que no la voy a nombrar porque es anónima(...). Mi click fue cuando un día mi mujer me dio a mi hijo y yo tuve miedo que se me caiga porque era un bebé. Ahí dije '¡Ay, Dios mío!'", recordó.

Respecto a las causas que lo llevaron a tomar ese camino, Vagoneta fue muy claro. "Cuando salía del teatro o cuando salía de la tele, durante la función no, era como una cosa que había que ir a festejar, todavía no lo tengo muy claro. Y la soledad también, porque yo estuve en mi casa mucho tiempo solo, a veces desempleado, entonces era comprarse algo para tomar y ponerse con la computadora, pero tuve la suerte de pegar el volantazo en el momento justo", explicó.

"Mi hígado además me dolía, me costaba. Esto se lo digo a la gente que está viviendo problemas con el alcohol, que estoy seguro que en la cuarentena hay mucha gente, porque yo sé de qué estoy hablando que se puede salir, que se puede ser feliz. Hay que aceptarlo, dar un primer paso y en mi caso me dijeron 'pedile al ser supremo que vos quieras, pero no tomes más, porque te hace mal'", concluyó.