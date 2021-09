Rocío Marengo explotó contra Eduardo Fort en la pista de La Academia por su falta de apoyo: "¡Estoy harta, repodrida!"

Este martes, Rocío Marengo (41) se quejó en la pista de La Academia de ShowMatch sobre lo mucho que debe esforzarse en sus presentaciones frente al jurado para obtener un puntaje “aceptable”. El relato de la modelo pronto derivó en un tremendo descargo sobre lo mal que se encuentra su relación con Eduardo Fort, al que acusó de no apoyarla en sus proyectos y de escapar a Miami para evitar acompañarla al ciclo.

Tras haber obtenido 34 puntos por parte el jurado, el semblante de Marengo no cambiaba, por lo que Marcelo le consultó qué es lo que la tenía tan “cargada”. “Tengo problemas personales es muy difícil porque el trabajo es mi refugio y hoy no salía nada bien. (…) Capaz que el jurado no entiende: la verdad es que hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche, tratando de salvar una relación”, señaló Marengo.

“Está todo bien, pero estoy hace ocho años remando, acompañándolo, y él no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya… ¡Estoy harta! ¡Repodrida! ¡Ocho años estuve al lado de él bancándome a la ex que sale a tratarme de prostituta en todos lados! Soy su mujer hace ocho años, y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza?”

“Me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir y se fue a los EE.UU. un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna, y no es capaz de venir. Entonces, me da lo mismo Eduardo Fort, hacete cargo. Tenés una novia, ¿no querés venir? Chau, flaco. Vos preséntame un candidato, estoy hasta acá. Hasta acá. No hago más que remar en mi vida sola”, resaltó la participante con lágrimas en los ojos.

“Vengo cargando una mochila, y su toda familia me ama. Me gané el cariño de sus hijos, Vos, Marcelo, sabés lo que es una familia ensamblada, lo que significa que los chicos me aceptaron, y las cosas hermosas que viví. Pero él, como hombre, se tiene que poner los pantalones”, agregó Rocío Marengo sobre sus desavenencias con Eduardo Fort.