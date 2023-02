Revelaron por qué Chano Charpentier fue internado de urgencia: "Por un desajuste en la medicación"

Este vienes por la mañana, Santiago Moreno “Chano” Charpentier fuie internado en una conocida clínica de Recoleta con “pronóstico reservado”, y en Implacables señalaron que todo se debió a “un desajuste en la medicación”.

Maru Leone negó que la internación de Chano se debiera a una recaída en las drogas, ya que una fuente muy cercana al músico le explicó que todo se debió a que el músico no se administró correctamente una medicación que tiene prescripta desde hace algún tiempo.

“Una fuente muy cercana a él me dice que hubo un desajuste en la medicación. Él tomó mal una medicación”, señaló la periodista frente a Susana Roccasalvo, y recordó que el músico “está en tratamiento desde hace muchísimo tiempo para tratar su drogadicción”.

ASEGURAN QUE LA INTERNACIÓN DE CHANO CHARPENTIER FUE PARA ESTABILIZARLO LUEGO DE UN MAL SUMINISTRO DE MEDICACIÓN

“Se la suministró mal y tuvo que ser internado justamente para que se lo pueda estabilizar”, agregó Leone, que recordó que el músico fue ingresado en la clínica Otamendi, donde le salvaron la vida cuando recibió un balazo en un confuso episodio con la policía, ocurrido en julio de 2021.

“Lo recibieron muy bien y le hicieron un test toxicológico para ver si había tenido una recaída o no, y solo le encontraron marihuana”, agregó la periodista. “No fue una recaída como le había pasado en otros momentos, pero no se sabe si tomó la medicación mal por error o si fue algo voluntario”, analizó.

Tras explicar que el estado de salud de Chano “está controlado”, Leone reveló que hasta el mes de enero el músico concurrió a sus controles médicos pero desde entonces ha estado viajando. “Marina, la mamá estaba de viaje hasta ayer en Uruguay y vino corriendo a Buenos Aires para acompañarlo”, cerró la panelista.