La reacción de los participantes de MasterChef al recibir la visita sorpresa de Claudia Villafañe: "Me muero"

Lejos de ser un programa más donde cada participante de MasterChef debió lucirse con su plato para superar las expectativas de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, Wanda Nara sorprendió al anunciar la visita sorpresa de la noche: Claudia Villafañe.

“Le quiero dar la bienvenida a una invitada de lujo que se ha puesto esos delantales y es la ganadora del primer MasterChef Celebrity. Con ustedes, Claudia Villafañe”, anunció la conductora, mientras la campeona ingresaba al estudio.

Al verla, los concursantes no ocultaron su felicidad y le dejaron en claro a Claudia lo especial que les resultó este momento en el certamen: “¡Me muero!”, atinó a decir Silvana Díaz, previo a dedicarle unas conmovedoras palabras a la mamá de Dalma y Gianinna Maradona.

En esta ocasión, los miembros del reality de Telefe debieron descubrir qué plato que había creado Villafañe en su paso por el ciclo fue el elegido para que lo imiten a la perfección y ganarse un pase directo a la próxima ronda.

¡Visita de lujo!

DESAFORADO GRITO DE DONATO DE SANTIS AL ESCUCHAR A UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

Lejos de ocultar sus sensaciones al escuchar el plato que Silvana Díaz pensó preparar para deleitarlo tanto a él como a Germán Martitegui y Damián Betular, Donato de Santis sorprendió a todos al poner el grito en el cielo en MasterChef.

Antes de hablar con el chef, la concursante se sinceró ante las cámaras: “El hígado mucho no me gusta. Pero por una cuestión de salud y porque también es muy bueno comerlo, hay que darle una reversión y una vuelta de tuerca para comerlo”.

Luego, se dirigió hacia Donato: “Quiero hacer unos bastones de hígado que los voy a freír”, atino a decir. Pero De Santis la interrumpió con exagerados movimientos de cabeza que dieron cuenta de su reacción: “¡Ay no, no, no, no! ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¡Por favor!”.

“Tenés dos opciones. O hacés tu plato o pensá bien lo que yo te voy a decir. Primero, con el hígado hacés rebanadas del tamaño de un dedo, vuelta y vuelta en aceite de oliva con algo de aromáticas y punto”, cerró el jurado, aconsejando a Silvana.