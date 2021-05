La reacción de Martín Baclini tras el agradecimiento público de Cinthia Fernández: "Valoro mucho sus palabras"

La sentencia favorable que Cinthia Fernández (32) logró de parte de la Justicia, en la causa por alimentos que le hizo a Matías Defederico (31), la colmaron de satisfacción. Por eso no tuvo problema en agradecerle su ayuda a Martín Baclini (38), su última pareja y siempre firme junto a ella en las buenas y en las malas.

"Quiero decir que el mérito es de Martín. Yo no estoy en pareja con él, pero se lo quiero agradecer muchísimo. Él me ayudó mucho y fue quien me puso a Bernardo Beccar Varela, a quien también le agradezco", enfatizó sonriente ante la cámara la madre de las mellizas Bella y Charis (7), y de Francesca Defederico (6).

Ese contundente reconocimiento público de la panelista de Los Ángeles de la Mañana al empresario no le pasó inadvertido al rosarino. Por eso, Baclini le contó a Ciudad cómo tomó tamaño halago, con la prudencia de mantenerse al margen de la disputa legal: "Soy muy respetuoso de Cinthia y de Matías. Con respecto al agradecimiento, valoro mucho sus palabras hacia mi persona".

"Siempre estoy en contacto con ella y las tres nenas desde el día 1. Es una relación muy especial y muy linda... Ellas tres son todo lo que está bien en esta vida". G-plus

Luego, Martín se admitió incondicional a Cinthia pese a los conflictos mediáticos y personales que atravesaron luego de separarse hace un año y medio: "Siempre estoy en contacto con ella y las tres nenas desde el día 1. Es una relación muy especial y muy linda... Ellas tres son todo lo que está bien en esta vida".

Lógico, ante tanto intercambio de gestos de ternura, se volvió a plantear el recurrente interrogante. ¿Hay posibilidades de que Cinthia Fernández y Martín Baclini vuelvan a formar pareja? "¡Qué pregunta! Solo la vida tiene esa respuesta", contestó el empresario desde Miami.