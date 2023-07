La reacción de Jey Mammon sobre la viralización de su foto solo en los Martín Fierro: "Fueron dos minutos"

El domingo, y tal como lo había anunciado, Jey Mammon asistió a la gala de entrega de los premios Martín Fierro a la TV abierta, y se sentó en la mesa de La peña de Morfi, que estaba nominado como Mejor programa musical.

Si bien el ciclo creado por Gerardo Rozín no ganó la terna, el humorista se quedó con sus compañeros, minutos después se viralizó una fotografía en la que se lo veía acompañado solo por el amigo con el que concurrió al Hotel Hilton, lugar de la fiesta.

Este jueves, el músico se refirió a ese momento en Crónica TV cuando le preguntaron sobre su sensación sobre el momento que se vio en las fotos de las redes sociales. “En lo personal me siento mucho mejor y por eso puedo expresar lo que hice siempre, pero desde otro lugar”, comenzó a decir Jey.

Más sobre este tema Lucas Benvenuto hizo un vivo a modo de protesta durante los Martín Fierro 2023: "Con los niños no" Jey Mammon habló de la supuesta incomodidad de Jésica Cirio en los Martín Fierro: "Se fue porque ya había pasado la terna"

JEY MAMMÓN HABLÓ SOBRE LO QUE LE DEJÓ SU PRESENCIA EN LA FIESTA DE LOS MARTÍN FIERRO

“Yo siento que mi discurso siempre fue el mismo, lo que pasa es que me podés escuchar desde otro lado. (…) Sobre los Martín Fierro, yo siento que me encontré con mucha gente, me saludé con mucha gente y la imagen fue de unos dos minutos”, dijo, en referencia a la fotografía mencionada.

Al enterarse de que estaba hablando con Leo Árias, Jey Mammon recordó que fue uno de los que lo saludó. “Él es uno de los muchos con los que me saludé esa noche, porque la foto de esos dos minutos que me quedé solo… Leo es testigo de que me vi con mucha gente”, resaltó.

Juan Martín Rago, el nombre real del músico, habló también de su encuentro con Susana Giménez. “Le mandé un mensaje a través de su hija y le dije que era porque no tenía su teléfono. Me dijo ‘No tenés el nuevo’, porque yo la llamaba todo el tiempo como Estelita y la volvía loca porque creía que era una fanática de ella y seguro que lo cambió por mí”, cerró.