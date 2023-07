La reacción de Florencia Bertotti al ver a sus dos exparejas y a su marido en ATAV: "¡Se me juntó el ganado!"

Florencia Bertotti no pudo contener su risa porque Juan Gil Navarro, su amor en Floricienta, se cruzó en ATAV con su otro amor ficticio en la novela, Fabio Di Tomaso. Sí, la historia de eltrece de la que formó parte Federico Amador, ¡el actual marido de la actriz!

"¡Los dos, mi matrimonio pasado y mi marido actual! Ay, se me juntó el ganado, me causa gracia", expresó Flor, riendo a carcajadas, en el programa radial Días y Flores.

"¡Los dos, mi matrimonio pasado y mi marido actual! Ay, se me juntó el ganado, me causa gracia". G-plus

Actualmente, Flor está en pareja con Federico. En Floricienta, ficción que la tuvo como protagonista, primero estuvo en pareja con Juan. Cuando él se fue de la serie, la historia viró hacia otro lado y, su personaje, se enamoró de Fabio. ¡Todos conectados!

JUAN GIL NAVARRO RECORDÓ LA DECISIÓN DE IRSE DE FLORICIENTA

"No fue una decisión fácil ni para mí ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive. Y eso hubo que modificarlo", explicó.

"Me acuerdo que había gente que me preguntó si era por plata. Pero de ninguna manera. Los que me conocen saben que yo jamás le pondría una daga a alguien para decirle que me de tanta plata", concluyó Juan Gil Navarro.