De qué trabaja Camila, la hermana de Luciana Salazar, en Ibiza: "No tengo ni televisor"

Camila, la hermana de Luciana Salazar, quien brilló como actriz en novelas como Patito Feo, se alejó de la actuación y se mudó con su pareja a Ibiza.

Desde allí, contó que está ejerciendo como psicóloga e inmersa en el mundo de las criptomonedas, ya que se marido se dedica a eso.

"Volvería a actuar porque me encanta, pero debería cuadrar mi agenda. No puedo dejar de atender a un paciente de un día para el otro. Tengo un compromiso. Y estoy en una isla. En casa no tengo ni televisión, ni siquiera sé si hay un canal en Ibiza", reflexionó en diálogo con La Nación+.

CAMILA SALAZAR VIVE DE LA PSICOLOGÍA

En este contexto, Cami habló de lo mucho que disfruta ser psicóloga y de cómo es la dinámica de la terapia virtual que lleva a cabo.

"Entiendo la preocupación de mi papá, que no quería que me quedara solo con la actuación. La familia pesa mucho y seguí una carrera universitaria. Me tomé un año sabático porque venía de hacer giras con Patito Feo y tampoco sabía bien qué estudiar. Hasta que investigué los planes de estudio de las universidades y así llegué a la de Belgrano, a Psicología".

"Tengo pacientes argentinos que viven en distintas partes del mundo. Está bueno porque me encontré con un nicho de gente que postergaba hacer terapia porque no se entendían: hablamos el mismo idioma, pero a veces no terminás de conectar, los modismos y la cultura, si bien son parecidos, tienen puntos que son muy diferentes", cerró, muy contenta por su presente.