La producción de fotos de Candelaria Tinelli... ¡con un outfit ultra sexy!: "Enamorada de este body"

Además de compartir su pasión por los tatuajes con sus seguidores, Candelaria Tinelli (28) despierta suspiros con sus producciones de fotos, en las que se muestra con diferentes looks y outfits.

En esta oportunidad, la hija de Marcelo Tinelli subió a su cuenta personal de Instagram varias fotos -algunas en blanco en negro y otras a color- donde se la ve posando para la cámara con sensuales poses y una rosa roja: "Enamorada de este body", tituló, feliz de su vestimenta.

Más sobre este tema El look más provocador de Candelaria Tinelli: posó luciendo este corpiño

Semanas atrás, la it girl había posteado una foto de parte cuerpo tatuado y vestida con unas medias red, con un contundente mensaje: "No soy un objeto, no pierdo misterio ni valor por mostrar mi cuerpo, soy libre y hago lo que quiero con él", había escrito. Y entre las miles de reacciones en apoyo que recibió, Juanita, su hermana, también halagó: "Sos increíble".

¡Mirá las fotos súper sexies de Cande Tinelli!