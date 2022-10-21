Primavera Sound Buenos Aires presenta la grilla completa de Primavera en la Ciudad

Primavera en la Ciudad es una de las propuestas de la edición local del festival.
EL LINEUP DE PRIMAVERA EN LA CIUDAD POR DÍA
LUNES 7 DE NOVIEMBRE
NICETO CLUB
HELADO NEGRO | DOPPEL GANGS | BB ASUL| KALEEMA
TEATRO VORTERIX
RIP GANG: DILLOM + SARAMALACARA + MUEREJOVEN + ODD MAMI + BROKE CARREY + QUENTIN + K4
SALDÍAS POLO CULTURAL
EL PRÍNCIPE IDIOTA | SHAMAN HERRERA | LA VALENTI
PIBA | KASTIELLO | PACO LEIVA
MARTES 8 DE NOVIEMBRE
NICETO CLUB
KEVIN KAARL | MOLOK0 | ANYI
TEATRO VORTERIX
BOOGARINS | TELESCOPIOS | MELANIE WILLIAMS & EL CABLOIDE
CAMPING
MARINA FAGES | AMOR ELEFANTE | MARIA CODINO
SALDÍAS POLO CULTURAL
SANTIAGO MOTORIZADO | CAROLINA DURANTE | BESTIA BEBÉ
LAPTRA DJ | NINA SUÁREZ | EVE CALLETTI
UNDERCLUB
HIEDRAH CLUB DE BAILE: AGGROMANCE + AMARÚ + GENOSIDRA + LECHUGA ZAFIRO
MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE
NICETO CLUB
SEVDALIZA | VACCIX | MUÑEKI77A
TEATRO VORTERIX
DJINICIALESBB | BEAK> | BOOM BOOM KID | THE COLORATED
SALDÍAS POLO CULTURAL
SHANTI CELESTE | ISABELLA | CHANCHA VÍA CIRCUITO DJ SET | FRANZIZCA
C COMPLEJO ART MEDIA
DAMAS GRATIS + L-GANTE
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
NICETO CLUB
CHRISTINA ROSENVINGE | AMAIA | CHECHI DE MARCOS
DANIEL MELERO | AGUSTINA PAZ | AVTO
TEATRO VORTERIX
MITSKI | DELFINA CAMPOS
CAMPING
CARCA | DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA | FÖLLAKZOID
SALDÍAS POLO CULTURAL A
SOTO ASA | JUICY BAE | SIX SEX | DAVUS | KNAK
UNDERCLUB
NYEGE NYEGE: AUTHENTICALLY PLASTIC + DE SCHUURMAN + MCYALLAH & DEBMASTER + TURKANA | ANITA B QUEEN
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
NICETO CLUB
JUANA MOLINA PRESENTA:
LUCY PATANÉ | CANDELARIA ZAMAR | CAROLA ZELASCHI | GALINDEZ
TEATRO VORTERIX
FLORENT Y YO | LOS PLANETAS | 107 FAUNOS | LU GLASS
CAMPING
BEAK> DJS | LORD APEX | SOUI UNO
SALDÍAS POLO CULTURAL A
PABELS | ISLA DE CARAS | 1915 | CLARA CAVA
ACUS | BUENOS VAMPIROS | EL CLUB AUDIOVISUAL
¿CUÁLES SON LAS OTRAS FECHAS DE PRIMAVERA SOUND BUENOS AIRES?
Independientemente de Primavera en la Ciudad, Primavera Sound Buenos Aires contará con los siguientes megashows:
PRIMAVERA SOUND | MIÉRCOLES 9 | COSTANERA SUR
El miércoles 9 de noviembre en Costanera Sur, Primavera Sound Buenos Aires presentará el mega espectáculo que dará la bienvenida a Costanera Sur como locación principal. Una experiencia inolvidable donde se presentará a uno de los grandes nombres internacionales, acompañado de varios artistas de renombre que formarán parte del nacimiento del festival en Argentina.
LINEUP: BJÖRK, JULIETA VENEGAS | JAVIERA MENA | FELI COLINA
PRIMAVERA SOUND | SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 | COSTANERA SUR
Durante el fin de semana de cierre, entre el sábado 12 y domingo 13 de noviembre, Costanera Sur será el corazón de múltiples shows muy especiales que coronarán toda la semana Primavera Sound. Conciertos muy especiales de talla internacional que consagrarán la primera e histórica entrega de Primavera Sound Buenos Aires.
LINEUP | SÁBADO 12
TRAVIS SCOTT
HERNAN CATTANEO LIVE
CHARLI XCX | FATHER JOHN MISTY | MITSKI
CAROLINE POLACHEK | DAMAS GRATIS + L-GANTE | JESSIE WARE | JOSÉ GONZÁLEZ | JOY ORBISON | MIRANDA! | RAVEENA | SEÑOR COCONUT AND HIS ORCHESTRA | SEVDALIZA | AMAIA | BEAK> | CRYSTALLMESS | EL DOCTOR | ELMALAMÍA | FÖLLAKZOID | GOP TUN | KIDDO TOTO | LOS PLANETAS | MHTRESUNO | N.A.A.F.I (DEBIT + FAUSTO BAHÍA + MEXICAN HIJAD) | NIÑA LOBO | O.L.I.V.I.A. | PECES RAROS | SANTIAGO URIBE | SASHA SATHYA | TAYHANA | UNIQU3 | VTSS B2B LSDXOXO | Z@P
LINEUP | DOMINGO 13
ARCTIC MONKEYS | LORDE
ARCA | BEACH HOUSE | INTERPOL | PHOEBE BRIDGERS
BAD GYAL | CHAI | JAPANESE BREAKFAST | JPEGMAFIA | JUANA MOLINA
SHYGIRL | 107 FAUNOS | BADSISTA | BESTIA BEBÉ | BOY HARSHER | CAROLINA DURANTE | FERMIN | JOHN TALABOT B2B NICOLAS LUTZ | JUANA AGUIRRE MALENA VILLA | MUJERCITAS TERROR | NENAGENIX | RIEL | SANGRE NUEVA (DJ PYTHON B2B, DJ FLORENTINO B2B, KELMAN DURAN) | SANTIAGO MOTORIZADO SETH TROXLER | SHANTI CELESTE B2B ISABELLA | TELESCOPIOS | TERNO REI VALESUCHI