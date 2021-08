La preocupación de Martín Baclini por la salud de su padre: "No se quiere vacunar contra el coronavirus"

Muy preocupado, Martín Baclini contó que su papá desconfía de las vacunas contra el coronavirus y ya decidió que no se vacunará. Aunque le pidió que recapacitara, el hombre le dejó bien en claro que ya tomó su decisión.

"Con papá no está todo bien porque no se quiere vacunar, no coincido para nada pero más de lo que hago no puedo hacer. Le pedí hasta en rodillas que se vacune y no quiso. Mi mamá no se vacunó y mis hermanos están esperando que les toque el turno", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Entonces, reveló por qué su padre no quiere vacunarse: "Porque tiene una filosofía de vida que quiere vivir de forma natural y siente que la vacuna no le va a hacer bien. No puedo hacer más de lo que hago".

Muy sincero, contó que siente temor por la posibilidad de contagiarlo cuando está cerca de él. "Me hice mucha mala sangre y a veces me da cosa hasta abrazarlo, si hacerlo o no, si tocarlo o no... Uno tiene una vida medianamente social y que no esté vacunado es complicado. Me duele pero es su decisión", sumó, resignado.

Antes de cerrar, remarcó que tuvo que tomar medidas para protegerlo y que su papá está en contra de la vacunación en general más allá del coronavirus.

"Ahora lo abrazo con barbijo, trato siempre de estar con barbijo cuando estoy con él. No quiero sentir culpa el día de mañana si se contagia, yo que sé. Él es consciente y elige ese camino. Él no está en contra de las personas que se vacunan, debería haber aceptado vacunarse. Aparte no es que no quiere una vacuna, no quiere ninguna”, sentenció.