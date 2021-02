El Pollo Álvarez, fuerte sobre su supuesta crisis con Tefi Russo: "Llama la atención que hagan hincapié en cosas que no existen"

Desde hace algunas semanas el rumor sobre una supuesta crisis de pareja entre el Pollo Álvarez y Tefi Russo tiene a mal traer al conductor, que debe aclarar incluso en su ciclo que no atraviesa ningún conflicto. En Implacables, el marajense se mostró intrigado sobre la repercusión que tuvo un comentario que hizo “al pasar” y para él “no está bueno” cuando empieza a correr una versión así con tanta fuerza.

En un móvil con el ciclo de El Nueve, el Pollo contó que con Tefi “estamos bárbaro”. “Me llama la atención porqué se hace tanto hincapié en algo que no existe Salió, no sé por qué, me preguntaron y yo dije ‘sí, en la pandemia te podé pelear’”, explicó, en referencia al origen del rumor.

“No sé si es una crisis, pero la verdad es que nosotros estamos juntos y llega un momento en que no está bueno cuando ponen que estamos separados. No estamos separados, la verdad es esa”, agregó.

Cuando el movilero le señaló que quizá su gran exposición en las redes le jugó en contra, el conductor asintió. “Eso puede ser y a veces te tenés que bancar el vuelto. Si en un momento subiste algo, no te podés quejar. Lo cierto es que, por suerte estamos bien”, concluyó el Pollo, que definió a su esposa como “una reina”.