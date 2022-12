La polémica reacción de Thiago después de que Daniela quedara eliminada de Gran Hermano 2022

Si bien Thiago decidió guiarse por lo que sentía y salvar a Alexis por sobre su pareja dentro de Gran Hermano, Daniela, tras haberse convertido en el líder de la semana, la eliminación de la joven despertó una llamativa decisión en el joven.

Así se pudo ver cuando Santiago del Moro develó el misterio al aire y en el mano a mano que había quedado entre la participante y Julieta: "Por decisión del público, quien debe abandonar la casa más famosa del mundo es Daniela", anunció el conductor del reality de Telefe.

Ante esto, Thiago atinó a irse al cuarto de los varones lo que sorprendió a Dani: “¿Dónde está? Thiago?”, quiso saber, antes de encontrarlo y darle un cálido beso después de la historia de amor que comenzaron allí.

“Cuidate”, cerró ella, antes de que a él se lo viera angustiado, tal vez por darse cuenta de que su salida fue consecuencia de lo que decidió días atrás. Ahora, cabe esperar si la exhermanita es elegida por sus compañeros en el repechaje para volver al juego.

FIRME POSTURA DE CRISTIAN U. SOBRE LA DECISIÓN DE THIAGO DE NO SALVAR A DANIELA DE LA PLACA DE NOMINADOS DE GRAN HERMANO

Después de las repercusiones que despertó el llanto de Daniela por la decisión que tomó Thiago –con quien comenzó una historia de amor- de salvar de la placa de nominados a su amigo, Alexis (más conocido como Conejo) en vez de a ella, Cristian U. saltó en defensa del joven.

“Thiago no me parece uno de los mejores jugadores de la casa, pero no me pareció mal su estrategia”, comenzó diciendo el panelista y exparticipante del reality en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Yo también tengo la amistad por sobre el noviazgo”, agregó uno de los jugadores más fuertes de todas las ediciones del programa, dejando en claro que él habría actuado de la misma manera que lo hizo Thiago.

