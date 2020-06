La polémica actitud de Samanta ante un contratiempo de Agus en Bake Off que generó la ira (y memes) de los fans en las redes

La semana pasada, Samanta se quebró en llanto dos veces en Bake off, el gran pastelero ante contratiempos que casi la dejan afuera de la competencia. En aquella oportunidad, Agus corrió en su ayuda y trató de calmarla como si fuera una hermana, pero este fin de semana su compañera no le correspondió como debería en una situación similar.

Los cuatro semifinalistas de Bake Off debían cocinar una isla flotante rellena, la especialidad de la jurado Pamela Villar. Agus realizó las mezclas correspondientes y mandó la preparación al horno con total confianza. Pero al revisarla, se encontró con un espectáculos desesperante ya que las claras batidas se desbordaron y casi arruinan su postre.

A lo lejos, Samanta se dio cuenta de que algo iba mal pero, lejos de acercarse a ayudar, solo le preguntó "¿qué le pasó?" a Agustina. "Se le quemó, me parece. No sé, no veo bien de acá", le contestó la participante, muy concentrada en concretar su preparación. La apatía de Sami, sumado a los rumores de que ha burlado las reglas del concurso, hicieron explotar a los fanáticos de Bake off en las redes sociales. "Ustedes entienden que Agus ayudó a Samanta en el capítulo anterior y ahora Samanta ni la ayudó", decía uno de los cientos de mensajes que se multiplicaron en Twitter.

Mil veces le salvó las papas a Samanta. Ahora le salió mal la isla flotante a Agus y no se acercó a darle una mano.#BakeOkffArgentina pic.twitter.com/XZM4x0lIiI — Loneliness =) (@loneliness_2010) June 22, 2020

#BakeOkffArgentina USTEDES ENTIENDEN QUE AGUS AYUDÓ A SAMANTHA EN EL CAP ANTERIOR Y AHORA SAMANTHA NI LA AYUDÓ?! pic.twitter.com/F9d8vqkmkt — Fats loves J&J 🌸 (@Ciffly1) June 22, 2020

samanta viendo como se las mando agus #BakeOkffArgentina pic.twitter.com/VdEgpQMUpX — Lautaro (@Lautaro_fb) June 22, 2020