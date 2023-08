Pitty La Numeróloga vaticinó el futuro de Rodrigo de Paul con Camila Homs tras su ruptura con Tini Stoessel

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, tras las versiones de crisis de pareja, confirmaron su ruptura. Antes, Pitty La Numeróloga había vaticinado que el futbolista de la Selección Argentina podría reconciliarse con su ex y madre de sus hijos, Camila Homs, que actualmente está en pareja con José "El Principito" Sosa.

"Creo que no está totalmente cerrada la relación con su exesposa, Cami Homs. Creo que va a haber muchas sorpresas, una rotación de gente", había afirmado Pitty en LAM, en diálogo con Ángel de Brito y las "angelitas".

Además, ya había adelantado que no le veía futuro a la relación de Rodrigo y Tini que, finalmente, se separaron. "Él no la está cuidando mucho a ella, no veo que es una relación duradera. Una cosa es cuando son novios solteros y otra cosa es cuando hay una familia de por medio", había dicho. ¡Tremendo!

YANINA LATORRE SE DESPACHÓ SOBRE CAMILA HOMS EN MEDIO DE LA SEPARACIÓN DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Yanina vinculó a Camila con las versiones que la ponían a la artista pop en el lugar de tercera en discordia en su relación.

“Ninguna mujer se mete en ningún matrimonio, pero Camila contribuyó un poco porque dejaba trascender, decía cosas. Ahora Camila está bien porque de novia”, señaló, mientras el conductor reflejaba las conversaciones privadas que tuvo con la madre de los hijos de De Paul.

“Hay gente que se mete en matrimonios, pero no sé si este es el caso. Yo se lo pregunté a Cami Homs, a la que no conozco y con la que no tengo nada, y me dijo que Rodrigo no le fue infiel, que no tenía nada que ver con Tini, ‘nos separamos por tal y tal cosa’ y terminó diciéndome ‘no quiero hablar’. Y la invité un millón de veces al programa”, aseveró.