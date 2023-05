Pipo Cipolatti opinó re picante sobre la serie de Fito Páez: "Preferiría ver un documental de Landriscina "

En medio del éxito rotundo de El amor después del amor, la serie de Netflix que cuenta la vida de Fito Páez, Pipo Cipolatti opinó re picante sobre la ficción.

El músico afirmó contundente que preferiría ver un documental de Luis Landriscina antes de la ficción que cuenta la vida de su colega, ícono del rock.

"No la vi la serie, no veo esas cosas, pero tanta gente me dijo que estaba muy buena y gente que me dijo que era una mierda, prefiero ver un documental de Landriscina porque me duermo después del segundo chiste, ya la miraré en algún momento", sentencio, re picante, en un mensaje que le mandó a Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live.

Además, aclaró que cualquiera sea la opinión de Fabiana Cantilo, expareja de Fito a quien se la interpreta en la serie, la defenderá con uñas y dientes. "Lo que dijo Fabiana sobre la serie lo voy a defender siempre porque es mi amiga", sentenció, contundente.

LAS CANCIONES DE FITO PÁEZ MÁS REPRODUCIDAS EN SPOTIFY

Su tema 11 y 6 hoy se encuentra en la posición #61 del ranking de las canciones más escuchadas en Argentina. Seguidamente, se encuentra El amor después del amor en el puesto #75, la canción elegida para nombrar a la historia de un grande.

Otros temas imperdibles del músico que ya se posicionan dentro del ranking son A rodar mi vida en el puesto #127, Mariposa tecknicolor en el #132, Tumbas de la gloria en la posición #149 y cierra la lista Dos días en la vida en el puesto #191.