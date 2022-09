Pícara advertencia de Virginia Gallardo a Estefi Berardi en vivo: "Si le decís eso a mi marido, te agarro de los pelos"

Luego de que Estefi Berardi compartiera su tip para lograr que los famosos les contesten sus preguntas, Virginia Gallardo lanzó una fuerte advertencia contra la panelista de LAM, pero rápidamente le puso humor al momento.

Todo comenzó cuando la angelita, invitada al ciclo que conduce Flor de la Ve por América, contó cómo trabaja: “Le he escrito a Rodri de Paul para hacerle preguntas. A Cami Homs, Tini Stoessel”, comenzó diciendo. A lo que Gallardo intervino: “Rodri y Mau. Salí de ahí, maravilla”.

“Yo prefiero ir informal. Tengo más éxito cuando soy informal porque doy más cercana”, continuó Estefi. Y Virginia cerró, entre risas, dejando en claro que solo estaba haciendo un chiste: “Mirá, si le escribís (a mi marido) ‘Mar (Martín Rojas, su esposo con quien tiene a Martina), ¿cómo está todo con Vir?’ y te agarro de los pelos, Estefi. Así que…”.

¡Qué momento!

ESTEFI BERARDI MANDÓ AL FRENTE A LAURITA FERNÁNDEZ POR UN PEDIDO QUE HACÍA EN COMBATE

De los tiempos de Combate, Estefi Berardi no quedó con las mejores relaciones con Mica Viciconte, ni con Laurita Fernández, que conducía el ciclo de El Nueve. La panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) contó uno de los pedidos que hacía la animadora a todos sus compañeros.

Fue cuando Carmen Barbieri salió a repartir abrazos y besos a los integrantes de su ciclo por el Día de la Primavera que la influencer contó por qué ella se niega a saludar con un beso a los integrantes del programa.

“Yo me acostumbré en Combate. A Laurita Fernández no le gustaba que le den un beso porque le corrés el maquillaje”, aseveró, mandando al frente a la animadora de Bienvenidos a bordo. Pero Carmen la contradijo. “No me importa, yo no necesito un abrazo. ¿Te molesta?”, la desafió.