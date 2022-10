Pía Shaw relató el mal momento que vivió con Nicolás Cabré al intentar entrevistarlo: "Me puse a llorar"

Pía Shaw relató en LAM el mal momento que vivió con Nicolás Cabré al internar entrevistarlo años atrás y cómo reaccionó ante su destrato.

“Yo laburaba en AM, hacíamos cosas como de chistes y yo hice uno de un fotógrafo que seguía a Nicolás Cabré y la China Suárez”, contó la panelista.

Luego, continuó: “Conté una situación que estaban en la playa, en la arena y se habían peleado por una reposera, entonces nosotros hicimos una actuación”.

“Había una película que se hacía y me dicen que tenía que ir, les digo ‘pero está Nicolás Cabré, no creo que me quiera atender y que tenga mucha onda’”, siguió.

"Le dije ‘holaaa, voy a debutar con vos’ y me dijo ‘vos conmigo no debutás nada, te vas ya de acá’". G-plus

A lo que la periodista detalló: “Y me dicen ‘si sí, no dijo nada’, y cuando llegué, entré a una sala y estaba Nicolás Cabré solo y yo venía de América”.

“Él no hablaba con América directamente, entonces le dije ‘holaaa, voy a debutar con vos’ y me dijo ‘vos conmigo no debutás nada, te vas ya de acá’”, reveló Pía.

PÍA SHAW CONTÓ CUÁNTO LA AFECTÓ EN ESE MOMENTO SU CRUCE CON NICOLÁS CABRE

Después de contar el mal momento que vivió con Nicolás Cabré al intentar entrevistarlo, Pía Shaw contó cuánto la afectó pasar por esa circunstancia.

“Fue tan feo ese momento, yo me acuerdo que me fuí y me largué a llorar”, confesó la panelista de LAM y luego reconoció: “Ahora cambió”.