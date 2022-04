Paula Varela se despachó sin filtro en Socios del Espectáculo al ver el supuesto regalo que Marcelo Gallardo le habría hecho a Alina Moine, con quien los rumores de romance son cada vez más fuertes.

"Este reloj de malla rosa se lo regaló Marcelo Gallardo, y lo usa siempre", dijo Mariana Brey, mientras en el programa de eltrece, lunes a viernes, 11 horas, mostraban a la periodista deportiva con el accesorio.

Sin vueltas y con picardía, Paula Varela expresó: "¡Es el que tengo yo! Dos mangos con cincuenta. Mejor que le regale un Rolex, con todo lo que está callando esta mujer".

Reparando el en romántico gesto de Gallardo, Adrián Pallares le respondió: "No, es el símbolo".

Sin embargo, la panelista sostuvo lo dicho: "No, con todo lo que está callando esta mujer, mínimo un Rolex. Ese lo tengo yo, y sale dos mangos. Igual es divino".

ALINA MOINE HABLÓ DE LA VERSIÓN DE ROMANCE CON MARCELO GALLARDO

Alina Moine se encuentra en el centro de la atención mediática desde que en Socios del Espectáculo dieron detalles de su supuesto romance con Marcelo Gallardo.

Luego de que un amigo del DT de River le dijera a Lui Fernández que están "muy enamorados", la esposa de Gallardo, Geraldine La Rosa, salió a desmentir públicamente la información.

"A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental. El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se las voy a mandar a Lussich y Pallares para que la hagan cuadrito. Mientras tanto, no jodan", expresó Moine, con contundencia.