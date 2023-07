Patricia Sosa liquidó a MasterChef: "Hacen un churrasco con papas fritas y suben al balcón"

Patricia Sosa, que formó parte de MasterChef Famosos, criticó muy fuerte esta edición, haciendo hincapié en que el jurado era más exigente con las celebridades.

"A nosotros nos exigían más, a los famosos nos exigían más, ahora les presentan churrasco con papas fritas y suben al balcón, a nosotros nos venían con cosas muy difíciles, con la cocina tailandesa, noruega, nos exigían mucho más", expresó, indignada, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En la misma línea, contó que se fue "re estresada" del programa. "Te volvés loco, te cortas el dedo, cuando estás en el reality te la pasás cocinando en tu casa, 'no toco una cacerola más' dije cuando terminé porque estaba re contra estresada", aseguró, sin filtro.

PATRICIA SOSA OPINÓ SOBRE LA CONDUCCIÓN DE WANDA NARA

Antes de cerrar, la artista opinó sobre Wanda Nara al frente de la nueva edición de MasterChef.

"Wanda Nara me parece una revelación total, me encanta y se la ve divina, con mucho humor y ella preciosa, a mí me gusta mirar el programa porque aprendo mucho mirando y me había olvidado de algunas cosas", cerró, buena onda.