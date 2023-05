Patricia Sosa emocionó a Pampita cuando cantó Aprender a volar en Los 8 escalones: la historia de la canción

En junio, Patricia Sosa se presentará en el Teatro Opera y dio una muestra gratis de los que el público disfrutará en su mega show en su paso por Los 8 escalones. Receptiva del talento de la cantante, Pampita se emocionó profundamente cuando Patricia cantó Aprender a volar.

Con los ojos empañados, la jurado del programa de Guido Kaczka contempló la actuación de la artista. Incluso, por momentos, cantó parte de la significativa canción. Anteriormente, Pampita aplaudió con gratitud cuando Patricia cantó Endúlzame los oídos, otras de las canciones más populares de su repertorio.

CÓMO NACIÓ APRENDER A VOLAR

Pocos días atrás Patricia Sosa fue a Noche al Dente y contó cómo nació la canción a Aprender a volar. Y afirmó que es un tema dedicado a su hija Marta.

"Mi voz se va a lugares que yo ni conozco, entra en casas que yo no sé quiénes las habitan. Me dan ese permiso. A veces me convierto en la banda sonora de mucha gente que me necesita", comenzó diciendo.

"Aprender a volar es un tema que prestó servicio, con el verdadero sentido de la palabra servicio. ¿Para qué sirve? Para la despedida de los chicos, para los hospitales, para gente que se está dando por vencida, para cuando alguien se va al exterior. Sirve para todo", continuó Patricia.

Luego reveló: “La canción nació porque un día Marta, mi hija, me dijo 'mamá, ¿qué es la escuela primaria?'. Ella empezaba la primaria y le habían regalado de todo. Y me dio una angustia, porque pensé 'mi bebé va a tener su círculo social, a tener sus responsabilidades’. Me angustié, no sé por qué”.

“Entonces le dije 'vas a aprender a leer y escribir'. Y Marta me dice 'pero yo ya sé leer y escribir'”, recordó Sosa.

"Me fui al sótano que tenía la casa y escribí ahí y le contesté en lo que dura el tema. Le dije 'duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar'. Escribí, escribí y lloré. Hice una catarsis maravillosa que después le sirvió a la gente”, contó Patricia Sosa, emocionando a Fernando Dente y a los televidentes con su relato.