Un participante de Los 8 escalones del millón contó su dura historia tras haber ganado y conmovió a todos: "No quería dar lástima"

Roberto Ruiz ganó un millón de pesos en Los 8 escalones del millón, el programa que conduce Guido Kaczka en eltrece.

Tras haber ganado, contó su historia, la que no había mencionado por temor a "dar lástima", y emocionó a todos.

Entre lágrimas y las felicitaciones tanto de Guido como de quienes formaron parte del programa, como Carmen Barbieri y Betiana Blum, Roberto reveló que fue su hijo quien decidió anotarlo.

LA DURA HISTORIA DEL GANADOR DE LOS 8 ESCALONES DEL MILLÓN

"Me fui de vacaciones a Mendoza con mi señora y nos estafaron. Nos vaciaron las cuentas y tuvimos que volver a Buenos Aires con la tarjeta, la nafta y la plata justa. Y mi hijo me dijo que me anotara, que tal vez salía (el millón) y salió", contó el participante, muy emocionado.

Además, el ganador se despidió revelando por qué había mantenido su historia en secreto.

"No lo quería contar para no dar lástima", cerró.

¡Felicitaciones!