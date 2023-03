Paris Hilton está lista para contar su historia: publicó una autobiografía donde cuenta sus sufrimientos

Paris Hilton se une al grupo de mujeres que alzan la voz para reivindicar su verdad ante los medios y la audiencia.

Esta semana lanzó su autobiografía "Paris: The Memoir", en la que relata cómo fue su vida creciendo como una Hilton: desde ser enviada a programas para jóvenes problemáticos donde sufrió abusos mentales y físicos, la filtración de un video sexual, la construcción de su personaje como una chica fiestera de voz chillona y su papel en el reality show "The Simple Life" junto a Nicole Richie.

En 2020, Hilton presentó el documental de YouTube "This is Paris", en el cual aborda sus vivencias en esos centros para adolescentes conflictivos. "Fue la primera vez que realmente me mostré vulnerable y auténtica, compartiendo mi historia y lo que experimenté", comentó Hilton.

Actualmente, Hilton se dedica al activismo y recientemente tuvo un hijo con su esposo Carter Reum.