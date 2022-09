Pampito opinó filoso sobre el debut de ¿Quién es la máscara?: "Me aburrió, me pareció infantil"

Arrancó ¿Quién es la máscara?, la nueva propuesta de Telefe que tiene a Natalia Oreiro como conductora: un show que cuenta con famosos escondidos dentro de disfraces de muñecos. Pero Pampito en Mañanisima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) le bajó el pulgar.

Cuando Carmen Barbieri aseguró que no entendía la dinámica sobre cómo se eliminaban los concursantes, el periodista fue tajante. “El sistema es complicado y un poco aburrido”, señaló, picante.

“A mí me pareció aburrido. Natalia Oreiro estaba brillante”, criticó, mientras que la conductora no estuvo de acuerdo. “Esto no te puede aburrido. ¡Mirá lo que es la producción!”, señaló, sobre la propuesta que tiene a Wanda Nara, Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky y Karina La Princesita en el rol de investigadores.

"Me pareció infantil. El muñeco está bien hecho, pero no te vas a enterar quiénes son los muñecos hasta no sé cuándo". G-plus

PAMPITO CRITICÓ EL DEBUT DE ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Sin embargo, el panelista no se mostró entusiasmado por el programa. “No sé, me pareció infantil”, aseveró

“El muñeco está bien hecho, pero no te vas a enterar quiénes son los muñecos hasta no sé cuándo”, cuestionó, sobre el formato que está basado en un formato estadounidense tomado de un popular programa coreano.

“Es aburrido, a mí no me gustó”, concluyó, tajante.