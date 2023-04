Pampita reveló sus exigencias para ser jurado del Bailando: "Lo económico no es un problema, tengo que ver los viajes y los canales"

En medio de la incertidumbre por saber quiénes serán los jurados y participantes estarán en Bailando 2023, el programa que conducirá Marcelo Tinelli por América, Carolina “Pampita” Ardohain reveló qué condiciones deberán cumplirse para ser parte de este proyecto.

“Se viene el Bailando, parece. Estaría bueno, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. No sé nada todavía”, comenzó diciendo Pampita en una nota que dio a LAM. Además, ante la pregunta si ya hubo un contacto concreto de Tinelli, la modelo se sinceró: “Hay mensajito y hay invitación, pero hay que ver un montón de cosas como unos viajes que tengo que hacer sí o sí y creo que arrancan antes de las vacaciones de invierno. Así que bueno, estamos viendo todos los detalles”.

“Tengo contrato con eltrece, estoy con Guido Kaczka (en Los 8 escalones del millón) ahora. No sé cómo es eso, lo ven las personas que hacen mis contratos. No tengo nada decidido todavía, hay que ver si todo cierra. Si se acomodan todos los planetas y sale bien, lo hacemos. Pero me re gustaría estar, amo hacer el programa, me encanta. Me re divierto. Sería increíble y estaría re bueno que estemos todos”, agregó.

En cuanto a la posibilidad de que bailen los exparticipantes de Gran Hermano 2022, Pampita se mostró muy feliz con esta posibilidad: “Ojalá, los queremos ver bailando. No me gusta nadie en particular, pero esta bueno verlos a todos en otro contexto, compitiendo desde otro lugar".

"(Lo económico) no es un problema, hay otras cosas: canales y los viajes. Los de la producción están acostumbrados, yo siempre estoy con la valija de mano atrás. Todo se puede arreglar". G-plus

Por último, Carolina dejó en claro que la parte económica no es lo que la frena a la hora de inclinarse por trabajar en el ciclo: “Eso no es un problema, hay otras cosas: canales y los viajes. Los de la producción están acostumbrados, yo siempre estoy con la valija de mano atrás. Todo se puede arreglar. Como está hoy la tele, me parece que está bueno que estemos todos en todos lados”.

PAMPITA HABLÓ A FONDO DE SU RELACIÓN CON LA CHINA SUÁREZ

Luego de que la separación de Eugenia “la China” Suárez y Rusherking se convirtiera en el centro de debate de todos los medios, Carolina “Pampita” Ardohain habló cómo nunca de cómo es su vínculo con la cantante y actriz.

“Somos todos adultos en esta familia, muy cuidadosos y muy respetuosos… siempre ponemos en primer lugar a los chicos”, reveló la mamá de Bautista, Benicio y Beltrán (frutos de su relación con Benjamín Vicuña) sobre la China, que tiene a Amancio y Magnolia con el chileno.

“Compartimos muchos momentos: colegios, cumpleaños, bautismos, comuniones, donde todos tenemos que estar. Así que hemos cultivado mucha paz para que los chicos se sientan muy cómodos y ellos saben que podemos estar todos juntos en el mejor ambiente”, agregó Pampita en diálogo con el medio chileno, Revista Velvet.

Más tarde, llegó la pregunta obligada: “O sea, eres una persona muy generosa, ¿perdonaste?”, le consultaron. Y la top no dudó en responder: “Todos somos muy generosos, todos sabemos que somos familia y que tenemos hijos, que son hermanos y que tenemos que ser mejores. Debemos ser un ejemplo para ellos”.

Por último, quisieron saber si Carolina llama a la China cuando sus hijos están en su casa y ella cerró, sin vueltas: "Como todos los padres separados, nos comunicamos entre todos. Es necesario ya que son muy chiquitos”.