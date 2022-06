Pampita en un mano a mano íntimo: su familia con Roberto García Moritán, el colecho con Anita y el futuro artístico de Bautista

Pampita está acostumbrada a estar en el foco de la atención y del cariño del público. Y, lejos de renegar de su popularidad, la top decidió abrir las puertas de su hogar en la segunda temporada de su reality show, Siendo Pampita.

Disciplinada en cada uno de los aspectos de su vida, sobre todo en el ambiente de trabajo y en su día a día como mamá de Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, la empresaria hizo un recorrido por su historia, su familia ensamblada con Roberto García Moritán y su día a día en un mano a mano imperdible con Ciudad.

Desde La Pampa a Buenos Aires, conocida como Pampita, apodo que le dio identidad pública y masividad, la conductora de El Hotel de los Famosos nos cuenta en exclusiva la importancia de lo que fue luchar por sus sueños con un mensaje especial a sus seguidores.

“Ese efecto sorpresa de todo lo que fue pasando estuvo bueno y también hizo que uno hiciera las cosas bien”, asegura y sobre su familia remarca: “Mis hijos y los de Robert se ensamblaron súper bien entre ellos como si fueran hermanos”.

Su reality es el reflejo más fiel de su vida, tocada por una varita mágica pero a la vez llena de sacrificios que generan todo tipo de emociones. “Se vienen de vuelta los pañuelitos, las lágrimas, vamos a estar todos muy emocionados”, dijo la conductora sobre la serie de Paramount +.

Los distintos estadíos como la adolescencia de Bautista Vicuña y el primer año de Ana tienen a Pampita en su mejor momento: “Me gusta que mi hijo tenga su inocencia; Ana todo el día está embobada conmigo y a la noche cuando ve al papá se olvida completamente de mí”.

- ¿Cómo estás con este estreno? ¿Qué sorpresas hay en esta segunda temporada?

- Hay muchas sorpresas en la segunda temporada, les pido por favor que la vean toda hasta el último capítulo porque ese es muy muy lindo. Se vienen de vuelta los pañuelitos, las lágrimas, vamos a estar todos muy emocionados, muy a flor de piel, vamos a disfrutar también del recorrido, del viaje y de lo que es el día a día de esta familia.

- ¿Cómo manejan el tema del colecho? ¿Ana duerme con ustedes?

- Hacemos colecho total, estamos embobados, es lo bueno que tiene el ser papás grandes, que lo único que queremos es disfrutar cada día y momento. Incluso los momentos en los que no podemos dormir, nos causa gracia y estamos entregados a eso. Es una búsqueda también decir ‘esto era lo que queríamos, lo tenemos acá, disfrutemos hasta el último segundo’.

- ¿Ana tiene más apego por alguno en particular de los dos o es un mitad y mitad?

- Ella todo el día está embobada conmigo y a la noche cuando ve al papá se olvida completamente de mí. Está ahí enamorada de Robert, le ves la cara cuando lo mira y está como ‘¡Ay llegó su príncipe azul!'.

- ¿Qué creés que significa Roberto para tus hijos, frutos de tu relación con Benjamín Vicuña, y qué crees que significás vos para los de él?

- Yo creo que para nuestros hijos significamos ver a sus papás bien, les pasó a los hijos de Robert verlo tan pleno y feliz y les pasó a mis hijos de verme tan contenida, enamorada. Les dio a ellos mucha paz y tranquilidad cuando formamos esta familia, se ensamblaron súper bien entre ellos también como si fueran hermanos.

- Se habló mucho de lo que pasó en el Congreso con la legisladora a la que Roberto enfrentó por mencionarte, ¿qué sentís cuando escuchas a tu marido hablar de esa manera, con ese amor?

- Yo de sus cosas de la política no opino nada, es como que lo acompaño, lo valoro, lo respeto, me da mucha admiración pero no soy de participar en nada ni de darle consejos porque es un ámbito que es desconocido para mí.

- El que está muy activo en las redes es Bautista, tu hijo mayor, ¿cómo estás viviendo su adolescencia?

- Por ahora está enfocado en el colegio y trato en casa de inculcarle que esa sea su prioridad en este momento. Ya va a tener tiempo para hacer todo lo que quiera. Y si en algún momento quiere dedicarse a algo parecido a lo de sus papás va a contar con todo nuestro apoyo, pero yo creo que son etapas que vendrán más adelante. Ahora me gusta que tenga su inocencia y que pueda disfrutar su adolescencia como todos sus compañeros, que no se pierda nada de eso porque son momentos irrepetibles.

- ¿Qué le diría la Pampita de hoy a la de hace muchos años que vino a Buenos Aires con los sueños a flor de piel?

- En realidad no le diría nada porque yo creo que si hubiera sabido de chica que todo esto iba a suceder, el recorrido no habría sido el mismo. Ese efecto sorpresa de todo lo que fue pasando después estuvo bueno y también hizo que uno hiciera las cosas bien. Cuando tenés algo asegurado no sé si le ponés tanta pasión y me parece que todo lo que sucede hoy es el fruto de todo el recorrido.

- ¿Y a los emprendedores qué les dirías?

- Uf, a los que recién arrancan… yo creo mucho en la disciplina, en el no rendirse nunca y en el trabajar. A veces no estás haciendo tu trabajo soñado pero estás aprendiendo, estás formándote, las cosas no llegan de un día para el otro, son como pequeños escalones de a poquito. Hace 24 años que estoy trabajando y hubo un montón de proyectos que quizás no eran lo mejor, o no era remunerado, tal vez estaba en un segundo plano, pero a la distancia decis ‘fui aprendiendo, me sirvió, fue una escuela’. Es eso, disfrutar también de cada pasito chiquito.

- ¿Cuál es la Pampita que más te gusta, la empresaria, la conductora, la modelo o la pampita mamá?

- La Pampita mamá, ahí estoy plena, estar con mis hijos es lo que más me gusta, estar tirada viendo una peli, estar cocinando juntos o jugar a algo, hacemos mucho juego de mesa en casa. Esos momentos de ver sus risitas, su inocencia… creo que son recuerdos para todos nosotros, la vida está hecha de eso, de pequeños momentos.

- Por último, ¿palpitamos una tercera temporada?

- Van a tener que ver toda la segunda y en el último capítulo van a ver que hay sorpresas y hay muchas cosas nuevas. Yo creo que les va a gustar mucho, preparen los pañuelos para el último capítulo.