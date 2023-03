La palabra de Julieta Biesa, la autora de la cámara oculta a Marcelo Corazza: "Me arrepentí"

En 2002, Jorge Rial presentó en Intrusos una cámara oculta al ganador del primer Gran Hermano Marcelo Corazza, que este lunes fue detenido en el marco de un operativo por presunto abuso de menores.

En LAM, Ángel de Brito presentó a Julieta Biesa, la joven que se prestó a hacer la filmación, que confesó que lo hizo por despecho, y se mostró muy arrepentida de haber participado en ese episodio que terminó en un escándalo, y en el alejamiento de Corazza de la pantalla chica.

Biesa, que contó que tenía “18 o 19 años” al momento de ese episodio, reveló que había llegado poco antes de Mar del Plata, y que conoció a Corazza por un chat. “Pegamos muy buena onda y decidimos conocernos. Me pasó a buscar, fuimos a pasear en su auto y tuvimos una relación, algo totalmente consensuado”, reveló.

JULIETA BIESA, AUTORA DE LA CÁMARA OCULTA A MARCELO CORAZZA HABLÓ SOBRE SU EXPERIENCIA CON EL PRODUCTOR

Cuando De Brito le preguntó por qué se prestó a hacerle la cámara a Corazza, Biesa explicó que fue por despecho. “Eso pasó más adelante. Yo no era una chica trans y después de esa primera vez, que tuvimos un encuentro físico consensuado, él desapareció de todas partes, no me contestó más”, reveló.

Asimismo, la vedette explicó que un amigo lo puso en contacto con Jorge Rial. “Un día, con un amigo mío que estaba en mi pensión, gay también; enviamos un mensaje a Intrusos y después empezó todo este lío de la cámara oculta, que después reconocí que había sido un error mío por haberme comportado así”, señaló, antes de revelar que no cobró por ese episodio.

“No fue dinero, pero sí tuve un par de canjes: me llevaron a la peluquería y me dieron pasajes de colectivo para volver a mi ciudad, porque yo no quería saber nada con este tema, no quería que se entere mi familia y estaba en busca de otra cosa”, reconoció.

“¿Te arrepentiste?”, insistió el conductor. “Sí, me arrepentí. Después estuve en un reality muy conocido, y cuando salí me hicieron una entrevista en un programa que hacía Viviana Canosa. Salió al aire y fue muy fuerte para mí porque era algo que estaba bastante oculto, y aproveché ese momento, pero pedí disculpas”, cerró., antes de afirmar que "lo que está pasando ahora es shockeante,pero son cosas que pasan".