Pachu Peña recordó el día que dos fanáticas se metieron a un cuarto de hotel para pedirle una foto: "Nos asustamos"

Divertido, como se suele mostrar en todas las notas que da a los medios, Pachu Peña dio detalles de un desopilante momento que vivió con Pablo Granados (su histórico compañero en VideoMatch, el programa que conducía Marcelo Tinelli) en un cuarto de hotel.

“Te ha pasado de todo. ¿Una vez se te metió un fan en un cuarto de hotel?”, fue la consulta que le hizo Fernando Dente en Noche al Dente, el programa que conduce por América: “Eso nos pasó con Pablo Granados en el Norte”, comenzó diciendo en vivo.

“Habíamos llegado de un vuelo de dos horas y media y después teníamos un camino largo, y llegamos al hotel y no tiramos a dormir porque teníamos un evento a la noche. En un momento, estábamos durmiendo y no sé cómo nos tocan la espalda adentro de la habitación. Nos asustamos. Eran dos chicas muy jóvenes, y no jodamos con eso, y nos pidieron una foto”, agregó.

Y cerró, tajante: “Le preguntamos ‘¿cómo están acá?’. Y una nos dijo que el conserje del hotel era su tío. No lo podíamos creer. Nos sacamos las fotos y le pedimos que se fueran. Esa foto ya la sacás con cara de cul…, no me hagas esto”.

PACHU PEÑA Y PABLO GRANADOS DESFILARON EN COACHELLA CON DESOPILANTES OUTFITS

Pachu Peña y Pablo Granados revolucionaron las redes sociales tras recrear el recordado sketch Pachu y Pablo Modelos de VideoMatch en el glamoroso festival de Coachella en California.

“Tarde de locura en Coachella, Indio, California. Y un día volvieron los modelos, pero tenía que ser en el evento musical más importante del mundo. ¿Qué onda los tres outfits que pelamos?”, escribieron los humoristas en Instagram.

De esta manera, los actores improvisaron una vez más una pasarela con looks exagerados, como en los 90, pero esta vez aprovecharon su viaje al exterior para realizar uno de los videos más cómicos.