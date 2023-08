Noelia Pompa reveló el motivo por el cual se fue de España para instalarse de nuevo en Argentina

Luego de años viviendo en Europa, Noelia Pompa se fue de España, dejó atrás el programa del que formaba parte, Got Talent España, y viajó a Argentina.

En este contexto, explicó el motivo que la llevó a viajar a su país y, una vez allí, decidir instalarse definitivamente cerca de su familia y amigos.

"Estoy emocionada, me lo quiero tomar tranquila y viendo a ver qué pasa. Vuelvo porque me lo pidió Marcelo Tinelli", expresó Pompa, bicampeona del Bailando, en Intrusos.

NOELIA POMPA SE SUMA AL BAILANDO 2023

Acto seguido, Noelia Pompa confirmó que bailará en la nueva edición del programa de Marcelo Tinelli, que se emitirá por América.

"La verdad, no iba a venir. Un día subí un video muy casero, random, en casa poniendo 'estoy del cu...de energía, me voy a poner a bailar'. Y Marcelo me escribe y me dice 'tenés que volver'. Y mi corazón dijo que sí. Nunca dejé de bailar", contó Pompa.

Y aclaró que en esta oportunidad se manejará de otra manera. "Esta vez me lo quiero tomar más tranquila, pero siempre se siente esa adrenalina y esa energía cuando estás en la pista. Aparte tengo un equipo re joven, que me traen esa energía muy renovada", agregó, emocionada.

Antes de cerrar, aclaró que su viaje a España fue un enorme crecimiento espiritual. "Cuando tomé la decisión de venirme a España estaba bastante mal, con ataques de pánico. Ahora por suerte ya no aparecen o cuando quieren hacerlo, estoy deteniéndolos mejor", cerró, orgullosa de sí misma.