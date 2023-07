Lo que no se vio de los Martín Fierro: momento íntimo de Pampita y Vicuña, la reacción de Yanina Latorre y más

La entrega de los premios Martín Fierro 2023 dejó muchos chimentos para contar de lo que no se vio en vivo en la transmisión oficial, pero que Ciudad vio dentro del salón para contarte el lado B de la gran fiesta de la televisión abierta.

Por ejemplo, la buena onda que se vio durante toda la noche entre Benjamín Vicuña y Pampita, que no se quedó solo en el sentido discurso del chileno sobre el escenario.

Es que una vez que Vicuña bajó con su galardón como mejor actor de ficción por El primero de Nosotros, la madre de sus cuatro hijos mayores le dio un abrazo súper cálido a la vista de Roberto García Moritán.

EL RETO DE CARAMELITO CARRIZZO A COCO SILY

Otro momento raro sucedió entre Cecilia Caramelito Carrizo y Fernando Coco Sily.

La pareja del momento estaba súper mimosa en la ceremonia, y la alegría se multiplicó exponencialmente luego de que el conductor de Noche de Mente subiera a agradecer su Martín Fierro 2023.

Es que en medio de un apasionado chape, a Coco se le fue la mano ¡literalmente! y Caramelito se enfureció cuando quiso tocarle la cola delante de todo el mundo. Aunque de inmediato todo volvió a fluir con cordialidad.

EL AMOR AFIANZADO ENTRE LUCIANO CASTRO Y FLOR VIGNA

Por último, Ciudad también fue testigo del noviazgo súper afianzado entre Luciano Castro y Flor Vigna.

Lejos de los rumores de crisis, la pareja estuvo toda la noche acaramelada, con buena onda y súper sonriente.

Y no era para menos, ya que El Primero de Nosotros arrasó en los premios Martín Fierro 2023, y Luciano Castro fue parte de la novela de Telefe.

LA REACCIÓN DE YANINA Y DIEGO LATORRE EN LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO 2023

Por último, la premiación a Mariel Di Lenarda como mejor panelista por Nosotros a la Mañana provocó la desilusión de Yanina Latorre.

Si bien en el momento del anuncio de Santiago del Moro la reacción de Yanina fue aplaudir, lo cierto es que al rato su actitud cambió.

En sus historia de Instagram, Yanina Latorre explicó: "Esta es la parte fea, tengo que poner cara de pelot..., como que no me importa. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué decirles".