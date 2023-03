"No puedo imaginar que haga algo así": Tamara Paganini, consternada tras la detención de Marcelo Corazza

La detención Marcelo Corazza en medio de una serie de allanamientos por una causa de corrupción de menores y trata de personas impactó a Tamara Paganini, quien participó de la primera edición de Gran Hermano, reality donde se consagró el acusado.

"¿Marcelo Corazza trata de personas? No. No. O sea, no me cierra", reaccionó consternada Paganini.

En diálogo con Intrusos, Tamara expresó su asombro al describir al actual productor de Gran Hermano 2022 y entrenador de adolescentes en Tigre Rugby Club: "No puedo creer todo lo que estoy escuchando".

"Hasta donde lo conozco es un ser impoluto, y bueno como el pan, el hermano que todos quisieran tener. (…) Si fuera verdad lloraría mucho porque lo adoro y no puedo imaginar que haga algo así", cerró Tamara Paganini en shock sobre el caso de Marcelo Corazza.

CÓMO ES LA CAUSA DE MARCELO CORAZZA, EL PRIMER GANADOR DE GRAN HERMANO

Según trascendió, la causa se originó en base a denuncias de dos víctimas de la supuesta red de trata cuando tenían 11 y 14 años, y que ya alcanzaron la mayoría de edad.

A partir de esto, el fiscal Patricio Lugones instruyó la causa que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48 a cargo del Dr Sánchez Sarmiento, y habrían sido 11 las víctimas entre 1999 hasta hoy.

En concreto, la imputación contra Marcelo Corazza es por conformar una organización que reclutaba menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, para someterlos a relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento.