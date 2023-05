Nito Mestre opinó sin filtro sobre la serie que cuenta la vida de Fito Páez, El amor después del amor, y ya es furor en Netflix. Especialmente, sobre los personajes, los guiones y su principal reflexión en torno a esto.

"Es una historia de Fito contada por Fito y me parece fenómeno, lo deja muy bien parado a él y es súper interesante todo eso, no puedo opinar por los demás personajes porque no me compete", expresó, correcto, en un audio que le mandó a Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live.

Acto seguido, remarcó cuál fue su principal sensación al ver la serie. "A mí me gustó, pero no hago más que esas opiniones, me gustaron los personajes y muy bien filmado; el guión y todo dentro de todas las cosas que pueden ser levemente distintas", sentenció, buena onda con su colega.

MICA RIERA CONTÓ CÓMO SE TOMÓ FABIANA CANTILO QUE LA INTERPRETARA

Mica Riera reveló al programa de Ciudad Magazine cómo fue la charla que tuvo con Fabiana Cantilo antes de interpretarla en El Amor después del Amor.

“¿Pudiste hablar con Fabiana?”, le preguntaron desde Mshow y la actriz respondió: “Sí, para generar el personaje, lo mejor que me pasó fue hablar con ella. Hablé de todo”.

“No paró de hablar, estuve seis horas en su casa, también me preguntó a mí cosas de mi vida, se puso contenta de que sea yo quien la interprete a ella”, aseguró Mica.