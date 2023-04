Nicole Neumann contó que el Ángel Gabriel la protege y explicó cómo se dio cuenta

En medio de las fotos de sus looks y las stories en defensa de los animales, Nicole Neumann sorprendió al revelar cómo se dio cuenta de que el Ángel Gabriel es el guardián que la protege.

La modelo contó que una historia familiar la conecta directamente con el Arcángel que, según la Biblia, es el mensajero de Dios. "Me dijeron que mi ángel guardián era Gabriel. Me acordé de que cuando conocí a mi papá a los 18 años, escuchaba mucho un tema que se llamaba ´My Angel Gabriel´. Lo escuchaba todo el tiempo y me hacía bien", contó Nicole.

Además, sumó que, años más tarde, vivió otra situación familiar que la conectó con su guardián. "Parto hacia Austria a ver a mis familiares y mi tía me regala unas estatuillas de bronce de decoración, eran del Ángel Gabriel. Yo no soy religiosa ni abocada a ninguna creencia fija ni nada. Les digo qué loco", sumó la modelo, sorprendida.

LA ÚLTIMA SEÑAL QUE EL ÁNGEL GABRIEL LE ENVIÓ A NICOLE NEUMANN

Antes de cerrar, Nicole contó que hace poco sintió que el Arcángel quiso conectarse de nuevo con ella.

El Arcángel Gabriel, según la Biblia, es el mensajero de Dios. G-plus

"Una semana antes, donde fui a visitar a mis perritos rescatados, estaba ordenando cosas y me encuentro las estatuillas, que me trajeron un lindo recuerdo de mi familia austríaca que vive en Europa", cerró, muy dulce.