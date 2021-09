Nazarena Vélez abrió su corazón y habló de su familia tras la boda de Barbie: "Ver a mi hija feliz hace que se me desborde el corazón"

Súper contenta por lo espectacular que resultó la boda de Barbie Vélez con Lucas Rodríguez, Nazarena Vélez abrió su corazón y remarcó que está viviendo uno de los momentos más felices junto a su familia.

"La verdad es que yo no paro de llorar. Ver a mi hija feliz hace que se me desborde el corazón. Uno cuando los ve realizados, y no porque se tenía que casar, pero sí yo la veo tan feliz, tan enamorada”, contó en diálogo con Secretos Verdaderos (América).

Y aunque admite que no siempre logró manejarse de la mejor manera, aclaró que se siente orgullosa por cómo crió a su hija.

"Yo siento que me equivoqué en un montón de cosas, pero como mamá hice las cosas bien. Y el que ella me haya permitido estar en cada segundo, de todo lo que fue la previa, estoy feliz”, agregó, muy sensibilizada.

Además, Naza destacó cuánto Barbie y Lucas tuvieron que luchar contra los prejuicios ajenos. Es que los enamorados fueron muy cuestionados por tener un hermano en común, Thiago, hijo de Naza con Fabián Rodríguez.

"Ellos lucharon mucho para estar juntos, por el qué dirán, por las pelotudeces, porque tienen un hermano juntos... Ellos priorizan mucho a Thiago, de hecho a veces creo que flashean que son los padres”, sentenció haciendo hincapié en que Fabián siempre supo que los jóvenes terminarían enamorándose.