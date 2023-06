Natalie Weber habló del nuevo amor de Camila Homs y le dio un palazo a Rodrigo de Paul

Natalie Weber se indignó con Rodrigo de Paul por la cautelar que le puso a Camila Homs para que no exhiba a sus dos hijos en Bailando 2023.

Con bronca, y compartiendo criterio con Pamela David, la panelista de Desayuno Americano le dio un palazo al futbolista y lanzó un pícaro comentario sobre el nuevo amor de Homs.

"Camila está más linda que nunca. Le vino bárbaro separarse. Está con uno (Sosa) que la vuelva loca y la tiene bien contenta". G-plus

Camila está de novia con José "El Principito" Sosa, actual jugador de Estudiantes de La Plata.

NATALIE WEBER BANCÓ A CAMILA HOMS Y FUE LETAL CON DE PAUL

Natalie Weber: -Me parece muy fea la actitud de Rodrigo de Paul, que no le permita llevar a los chicos a la pista. Es la madre. Ahora, que no quiera que hable de él ni de Tini, ponele que sí...

Pamela David: -Los chicos están todo el día con la mamá. ¿Cuándo están con él? Y cuando él está acá va a ver a Tini primero. ¿Qué le pasa a De Paul? ¡Bajá un cambio! Tal vez está mal influenciado.

Paulo Vilouta: -Es cuestión de sentido común, es como que ella no quiera que sus hijos no vayan a ver al padre cuando juega al fútbol. ¡Qué tanto bozal legal! Son vínculos que no se rompen. Son padres para toda la vida.

Natalie Weber: -Es ganas de joder.

Pamela David: -Acá la queremos a Cami Homs, que está monísima.

Natalie Weber: -Está más linda que nunca. Le vino bárbaro separarse.

Pamela David: -Está más feliz que nunca.

Natalie Weber: -Sí, le vino bárbaro separarse. Está más linda que nunca.

Pamela David: -Y está más luminosa. Se la ve feliz.

Natalie Weber: -Además me contaron que está con uno que la vuelva loca y la tiene bien contenta.

Paulo Vilouta: -¿Él es conocido?

Natalie Weber: -Sí, es conocido.

Paulo Vilouta: -Ah, sí, El Príncipe.

Natalie Weber: -Está con José Sosa, el jugador de fútbol.