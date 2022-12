Natalia Oreiro contó el fuerte motivo por el que no quiso viajar al Mundial Qatar 2022

Natalia Oreiro dio una sincera entrevista antes de los premios Cóndor de plata en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner. Y explicó contundente por qué decidió no viajar a Doha para alentar a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Cuando el notero le preguntó si viajaría para vivir de cerca la Copa Mundial de Fútbol 2022, Natalia expresó mediante un gesto negativo que ni ahí. Y cuando le preguntaron por qué, fue contundente con su respuesta.

"No me copa tanto el lugar. Malas las reglas de ahí, no me gustan". G-plus

"No me copa tanto el lugar. Malas las reglas de ahí, no me gustan", sentenció en diálogo con Paparazzi, en referencia a lo que sucede en el país, que no se cumplen los derechos humanos, están en contra de la comunidad LGBTIQ y perpetúan la violencia hacia la mujer.

DUA LIPA TAMBIÉN SE NEGÓ A FORMAR PARTE DE LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL QATAR 2022

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no tuve ninguna negociación para hacerlo", comenzó la intérprete de Levitating y One Kiss.

Y continuó: "Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol".