Nacho Castañares de Gran Hermano sorprendió al revelar dónde le gustaría trabajar: "Me encantaría"

Nacho Castañares, finalista de Gran Hermano 2022, visitó Ariel en su salsa y contó que está disfrutando a full de la popularidad que ganó gracias a su paso por el reality.

En este contexto, contó a qué se está dedicando actualmente. "Se viene mucho relacionado al stream, solamente eso puedo decir... Tengo mi canal propio, además de mi Instagram", contó, haciendo hincapié en que lo suyo son las redes.

"Me encantaría hacer teatro en Mar del Plata". G-plus

Sin embargo, sorprendió al revelar qué le gustaría hacer a futuro. "Me encantaría hacer teatro en Mar del Plata", afirmó. Y sumó que formarse está en sus planes. "Tengo que estudiar, todavía no estudié nada. Me encanta la comedia y los musicales", cerró, ilusionado por lo que viene.

NACHO DE GRAN HERMANO 2022 SE MARAVILLÓ AL VER EL MUSEO DE LA SELECCIÓN

Por otra parte, Nacho Castañares se maravilló al recorrer la muestra de la Selección Argentina en La Rural, donde estaban los guantes de Emiliano Dibu Martínez, entre otras reliquias.

"La capa (negra) que se puso Lionel Messi la había visto una sola vez", enfatizó.

De hecho, de fondo estaba una réplica de la Copa del Mundo.