Clínica Fleming durante los últimos días. Sergio Gendler murió a sus 53 años en la madrugada del jueves a causa de un cáncer intestinal que lo había mantenido internado en la terapia intensiva de ladurante los últimos días.

El periodista deportivo había sido intervenido quirúrgicamente por este problema de salud hace seis meses y venía luchando desde el año 2000 contra la enfermedad de Crohn, una afección intestinal inflamatoria crónica que afecta el recubrimiento del tracto digestivo.

Sergio es padre de cuatro hijas: Bárbara (18) e Ivana (16), de su primer matrimonio, y Malena (7) y Agustina (5), con su actual pareja.

Luego de haber trabajado durante más de veinte años en TN y eltrece, Gendler se despidió de las pantallas donde alcanzó la fama a mediados de 2014.

“Pasaron 21 años tanto en Telenoche y en Todo Noticias. Solo tengo palabras de agradecimiento. Es todo alegría. Gracias a ustedes y a mis compañeros que me hicieron pasar dos décadas inolvidables. Aprendí y disfruté. Llegué soltero acá y me voy con cuatro hijas y con una esposa que admiro y me quiere mucho", dijo con emoción en ese momento durante su despedida de Telenoche.

En la actualidad, se desempeñaba en Fox Sports, en Le doy mi palabra por Radio Mitre y en No está todo dicho y Sarasa por La 100.

Una triste noticia que enluta a los amantes del deporte y el periodismo.