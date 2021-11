El motivo por el que Gloria Carrá habría ninguneado a Luciano Cáceres: "Él se habría extralimitado en su función de acompañante"

Este sábado, Gloria Carrá se mostró sorprendida cuando Andy Kusnetzoff le pidió que aclare a quién se refería mientras contaba una anécdota que involucraba a “su ex” y su hija Ángela Torres en PH Podemos Hablar.

“¿Quién, mi ex? Si, Luciano. No sabía que lo tenía que nombrar con nombre y apellido”, dijo la actriz, que reconoció que se trataba a de Cáceres, aunque no dio mayor detalle sobre ese ninguneo hacia el padre de su hija Amelia.

“’No sabía que lo tenía que nombrar con nombre y apellido’. ¡No lo quería nombrar con nombre y apellido, claramente! Ella guarda un recuerdo pésimo. Terminaron mal”, señaló Rodrigo Lussich al ver la grabación del momento en El show de Los Escandalones.

“Se llevaban muy mal con Ángela. Él mismo contó que eran tantos los portazos que daba Ángela que un día llegó, la sacó y cuando ella quiso dar otro portazo se dio cuenta de que no tenía puerta”, agrego Ana Laura Román.

“Hubo muchos problemas, y más allá de esta interna que contó Anita, había muchos reproches con la relación de pareja, la cuota alimentaria. Había muchas situaciones, aunque ahora me parece que la cosa se calmó”, reconoció Daniel Ambrosino.

“Lo que sé es que, cuando se separaron abruptamente, de lo primero que se habló es que, más allá de la pareja, como que él se habría extralimitado en su función de acompañante y no de padre de Ángela. Él se habría extralimitado y ella puso un corte abrupto y se terminó la relación para siempre”, concluyó Lucas Bertero.