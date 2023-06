Morena Rial, muy cruel con su padre: "Si le tiene que dar otro infarto, que le agarre"

Morena Rial no deja de soltar frases durísimas contra su papá Jorge en un raid que hizo por A la tarde, y más tarde en una nota que brindó a LAM, en la que contó también los problemas que tiene con su hermana Rocío, a la que bloqueó de sus redes porque “no habla con gente con la que va a perder el tiempo”.

Morena apuntó contra Jorge por su aparente deseo de ver a su nieto Francesco, y aseguró que el conductor lo hace “para la cámara”. “¿Vos te pensás que volvió de Colombia y lo vio por lo menos 20 minutos? Mi hijo y pregunta por su abuelo, pero ya se va a olvidar”, aseguró.

“Mi último mensaje hacia él fue ‘como yo te odio, voy a hacer que el nene te odie a vos también’, y lo bloquee”, dijo, y negó que la actitud de su padre sea porque “no recibió amor”, como aseguró hace algunos días.

“Puede ser, pero yo no soy una mi…. Esa es la diferencia. Yo tuve una vida de mi…, con plata, pero una vida de mierda, sin amor”, dijo Morena, que reveló que llegó a un arreglo con su padre para volver de Córdoba a la Ciudad de Buenos Aires.

MORENA RIAL LE ADVIRTIÓ A JORGE QUE VOLVERÁ A CÓRDOBA PESE A LA DELICADA SITUACIÓN DE SALUD

“Él dice que por culpa mía a él le pasan esas cosas. Amigo, andá a hacerte chequeos. ¿Qué culpa tengo yo que se le cierren las arterias del corazón? ¿Te metí algo yo? Portate bien. Son problemas tuyos, anda a hacerte ver”, apuntó.

“No son problemas míos, y no me hago responsables: si se quiere cuidar que se cuide, y si no quiere que no se cuide. Yo, papá, te deseo lo mejor de esta vida, pero olvídate que tenés una hija porque hasta acá llego”, advirtió Morena.

“En otro momento de mi vida hubiera llorado, pero me hirió tanto, tanto, tanto…. Por la plata baila el mono, y por la plata baila Jorge”, Agregó en otro comentario la joven.

“Me volví de Córdoba para que él se quede tranquilo y me cortó el alquiler y me cortó la mucama porque se enojó conmigo. ¿Quién se piensa que es? Que se chupe una p… A mí no me va a manejar la vida, así que me voy a volver a Córdoba”, adelantó.

“Y si le tiene que agarrar otro infarto porque yo estoy allá, que le agarre. Es un problema de él, no es un problema mío. (…) De corazón se lo voy a decir: no quiero saber más nada. Mi hijo se va a olvidar que existís y yo te deseo que seas feliz con tu noviecita y con tu otra hija, y me voy”, cerró More Rial.