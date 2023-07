Morena Rial, letal contra su ex Facundo Ambrosioni: "Se fue de vacaciones y dejó al nene"

Reapareció Morena Rial y en una entrevista con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) sorprendió con una fuerte acusación contra Facundo Ambrosioni, quien tiene por estos días a su hijo, Francesco.

“El nene todavía no volvió de Córdoba, lo tengo que pasar a buscar esta semana”, contó, en el ciclo antes de entrar en detalles sobre su nueva polémica.

“¡Ay, ojalá con el papá! El papá lo dejó y se fue de vacaciones. Está con la abuelita. Son todos problemas los que tengo”, se despachó.

MORENA RIAL LE DECLARÓ LA GUERRA A FACUNDO AMBROSIONI POR IRSE SIN SU HIJO DE VACACIONES

La hija de Jorge Rial, con quien sigue peleada y sin intenciones cercanas de reconciliarse, aseguró que prefirió que su nene viaje a Córdoba para pasar más tiempo con su ex.

“Me lo pidió para verlo estos 15 días, como no lo ve en todo el año, y le dije que sí. Desde que el nene nació no me pasó ni un peso, eso está claro de entrada”, reclamó, filosísima.