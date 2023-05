Morena Rial acusó a Facundo Ambrosioni de maltratar al hijo: "Francesco le tiene miedo"

"Lo cag… a palos. Francesco le tiene miedo", afirmó la hija mayor de Jorge Rial en diálogo con A la tarde.

Entonces, desde el estudio repreguntaron si es que cuando el nene va a la casa del padre sufre violencia, y Morena aseveró: "Francesco dice que sí".

"Lo cag… a palos. Francesco le tiene miedo". G-plus

"Francesco a mí me cuenta después, pero. Como digo siempre, cada familia es un mundo. Cada padre lo cría como puede. Yo no puedo decir por qué le pegó. Si Francesco se portó bien o se portó mal. Pero yo creo que hay otras cosas", continuó.

"Cada padre lo cría como puede. Yo no puedo decir por qué le pegó. Si Francesco se portó bien o se portó mal. Pero yo creo que hay otras cosas". G-plus

"A Francesco le decimos que se va con su papá y no quiere", cerró Morena Rial sobre la supuesta relación familiar violenta de Facundo Ambrosioni, quien al rato salió a desmentir enfático la grave acusación y advirtió que va por la tenencia completa del menor.

KARINA MAZZOCCO CRUZÓ A MORENA RIAL TRAS ADMITIR QUE DEJA AL HIJO CON EL PADRE PESE A QUE LE PEGARÍA

"Yo no le puedo hacer un daño psicológico peor a mi hijo. Porque yo ya me mudé a otra provincia. Mi hijo pasó de verlo todos los fines de semana a no verlo tres meses. Claramente yo se lo podía prestar, pero se fue todo de las manos", justificó Morena Rial su decisión de que Facundo Ambrosioni siga cerca de su hijo, Francesco.

"Yo no le puedo hacer un daño psicológico peor a mi hijo. Porque yo ya me mudé a otra provincia. Mi hijo pasó de verlo todos los fines de semana a no verlo tres meses. Claramente yo se lo podía prestar, pero se fue todo de las manos". G-plus

Luego, Morena Rial se despachó contra la Justicia: "Las asistentes sociales no sirven para un caraj… La Justicia es una mier…".

Ahí, Karina Mazzocco se indignó: ""Ahora está con el padre. ¿En ese momento? Si a vos te consta que tu expareja maltrató a tu hijo. ¿Cómo lo dejás ir? No puedo entenderlo.

"Yo tampoco lo puedo entender, pero a mi hijo le hace mal también no verlo. Yo tengo una perimetral por violencia de género contra él. A mí me recag… a trompadas en frente de mi hijo. (…) Mi abogada me dijo que lo puedo dejar ir con el papá en tanto y en cuanto Francesco esté bien. Llamo todos los días y Fran me dice que está bien…".

Al final, Morena Rial reaccionó picante y polémica por la consternación de todos en el estudio luego de que se resignara a que Facundo Ambrosioni cuide a su hijo, a pesar de que asegura que le pega: "No sé qué es raro, chicos. Es el padre. Bien o mal, le pegue o no, es el padre. A mí hijo no le voy a hacer un daño psicológico más grande porque tenga problemas con él".

LLAMÁ AL 137 PARA AYUDA