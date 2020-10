El Mono de Kapanga sembró polémica al lanzar una frase sobre la infidelidad: "Soy un animal de la naturaleza"

El Mono de Kapanga, participante de Masterchef Celebrity (Telefe), asistió a PH, Podemos hablar, y se mostró tan simpático como sincero. De hecho, se animó a hablar de cómo atravesó la separación de quien ahora es su expareja, Carla.

"Pensé que me moría de dolor... Ahora la tengo de inquilina en casa. Porque el otro día fue el cumple de mi hijo y hacía ocho meses que le agarró la pandemia allá y bueno... Pudo viajar", contó, con una sonrisa.

Cuando le preguntaron si estaba en pareja, su respuesta fue tajante. "No, por siempre solo", respondió, sin dudarlo ni un segundo, y aclaró que ella tampoco. En ese punto, remarcó que no volvería con ella: "Nos llevamos muy bien así como estamos... Yo sigo juntando llaves para hacerle un monumento de bronce. Porque las que me bancó a mí... Le agradezco mucho".

Antes de cerrar, sincero, el Mono contó que cuando estaba en pareja le costaba la monogamia y que por eso ni se le pasa por la cabeza reconciliarse. "Soy como un animal, así es el hombre por naturaleza. Los únicos animales que son fieles son los cóndores y los hipocampos... Después los demás... Ninguno. La raza humana incluida", concluyó, justificándose y haciendo estallar de risa a los demás invitados.